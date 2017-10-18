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أسواق عربية
مصر تتصدر صعود 4 بورصات.. وهبوط الدوحة
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 08:30 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تعاملات متواضعة، بصعود 4 بورصات بقيادة القاهرة، وهبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.5% ليصل إلى 13590 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة بالم هيلز للتعمير 4.2%، وقفز سعر سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية 9.3 % ليتجاوز 0.94 جنيه مصري، في أقوى تداول له منذ مارس 2014.
وزاد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.3% ليسجل 4502 نقطة، وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.1% ليتقدم إلى 3645 نقطة، وقفز سهم شركة الاتحاد العقارية 3.8%، وكان الأكثر تداولًا في السوق، لكن مؤشر بورصة مسقط صعد بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 5090 نقطة.
وهوى مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1% لينزل إلى 8144 نقطة مع انخفاض أسهم الشركات العقارية، وتراجع سعر سهم شركة أزدان القابضة 2%، وسعر سهم شركة المتحدة للتنمية 2.3%.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.7% ليسجل 6942 نقطة، مع انخفاض أسهم 12 من 14 شركة للبتروكيماويات مدرجة فى بورصة الرياض، وهبط سعر سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.9%.
وارتد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.5% لينخفض إلى 6619 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.3% ليهبط إلى 1278 نقطة.
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