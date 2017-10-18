عمومية Metlico للحياة تعتمد زيادة رأس المال.. غدًا









تعقد الجمعية العمومية للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة "Metlico" اجتماعًا، غدًا الخميس، لاعتماد زيادة رأس المال لـ60 مليون جنيه، مقابل 45 مليونًا حاليًّا.





قال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب، إن الزيادة سيتم تمويلها من المساهمين، وفقًا لنسب كل منهم في هيكل الملكية.





وأضاف أن الجمعية العمومية ستعتمد أيضًا الحساب الختامى عن العام المالى الماضى، وأوضح أن الأقساط المباشرة للشركة ارتفعت إلى 47 مليون جنيه، في العام المالي الماضي، مقابل 8 ملايين فقط في العام المالي السابق.





وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة الحصيلة الكلية للأقساط إلى 70 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن الشركة لديها قاعدة عملاء تؤهلها لتحقيق أهدافها، ويصل إجمالي عدد العملاء إلى ثلاثة آلاف عميل فرد، إضافة إلى 35 عقد تأمين جماعي.



