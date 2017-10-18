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استثمار
توقيع بروتوكول تعاون بين الاستثمار وحديد المصريين وجمعية الأورمان
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 07:15 م
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
ياسمين فواز
ينطلق، الأحد المقبل، حفل افتتاح قرية دندرة مركز قنا محافظة قنا، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وجمعية الأورمان، وشركة حديد المصريين، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.
ويشمل الاحتفال إعادة تأهيل وتسليم أثاث منزلى لعدد (50) منزلًا، وتسليم عدد (50) رأس ماشية، وتسليم (24) مشروعًا صغيرًا، وتسليم مساعدات زواج لعدد (10) فتيات يتيمات، بالإضافة إلى تسليم (10) أجهزة تعويضية.
وتصل تكلفة أعمال التطوير والتنمية داخل القرية إلى 4 ملايين و788 ألف جنيه.
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