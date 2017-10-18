القمح والسكر والغاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم الأربعاء

صوامع القمح

محمود محسن



شهدت اليوم الأربعاء الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2300 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 350 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والسكر والغاز وغيرها من السلع.



وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 82 راكبا، و80 شاحنة بضائع وسيارة، بينما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 570 راكبا، و26 شاحنة بضائع، و35 سيارة.



وشهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن، وهى وادى اليرموك، وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، وعمان وأمانة وعلى متنهما 502 راكب، و36 شاحنة بضائع، و11 شاحنة عفش ركاب، و26 سيارة، بينما غادرت السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 338 راكبا و115 شاحنة بضائع و25 سيارة.



ميناء نويبع

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 827 راكبا بميناء نويبع وتداول 82 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 255 راكبا، و16 برادا، و8 تريلات، و5 سيارات، وباصان جيت.



وشهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 221 راكبا، و7 برادات، و18 تريلا، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 351 راكبا، و14 برادا, و19 تريلا، و4 سيارات.



ميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم السفينة عايده 4 التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعلى متنها 240 طالبا من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وذلك للتدريب وزيارة معالم مدينة شرم الشيخ، وزيارة مناطق رأس محمد، وسانت كاترين، ودهب وكامب حبيبة، ونويبع نبق، ووادى مندر، وخليج نعمة، والاستمتاع بالرياضات المائية، ورياضة الغوص وسياحة السفارى.



ومن جانبه، شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مدير الميناء، وكل الجهات العاملة بالميناء بتوفير كل التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات.



ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطا في حركة السفن والبضائع والشاحنات.



ولفت الغندور إلى أن الميناء استقبل عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والسكر والذرة، على متن عدة سفن قادمين من أكثر من دولة.



وأضاف الغندور أن الميناء استقبلت 2983 سيارة من ماركات مختلفة، موضحا أن الميناء استقبلت العبارة جراند ميدتريان وعلى متنها 1718 سيارة قادمة من قبرص، كما استقبلت العبارة جراند غانا القادمة من إيطاليا وعلى متنها 587 سيارة، وكذلك العبارة ليو ليدر وعلى متنها 678 قادمة من تركيا.



وأوضح الغندور أن الميناء استقبلت أيضا شحنة غاز وشحنة جازولين، ويضاف إلى ما سبق شحنة خشب قادمة على ثلاث سفن.



ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.



ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات، و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، فضلا عن 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء في السادسة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2454، وفي الحادية عشرة مساء أمس أيضا القطار رقم 2442 بحمولة إجمالية 2572 طن قمح، في حين غادر عدد (86) سيارة بحمولة 4226 طن قمح.



وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171344 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21912 طنا.



ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن ملح، و3550 طن رمل زجاجي، و3400 طن مولاس، وإعادة تصدير 4630 طن ذرة، و4630 طن صويا.