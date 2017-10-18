سندريلا وصحصح لما ينجح وبحيرة البجع مسرحيات العرائس الجديدة

أعلن إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، أن فرقة مسرح القاهرة للعرائس تستأنف نشاطها بكثافة ابتداء من غدٍ الخميس 19 أكتوبر، حيث تقوم الفرقة بإعادة ثلاثة عروض تباعًا وهي "سندريلا" من تأليف أحمد زكى، وإخراج لطفى السيد، و"صحصح لما ينجح" تأليف صلاح جاهين، وإخراج صلاح السقا، و"بحيرة البجع" من إعداد وإخراج شكرى عبد الله.





وأضاف محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، أن كل عرض من العروض الثلاثة يعرض 10 حفلات يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام السادسة والنصف مساء، وباقى أيام الأسبوع فى الحادية عشرة صباحًا ما عدا يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استمرار بروفات الإنتاج الجديد لفرقة "رحلة الزمن الجميل"، من تأليف يحيى زكريا، وإخراج محمد نور.



