للمرة الثالثة.. المجتمعات العمرانية تعدل موعد عروض أراضي الشراكة

المال - خاص



أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تعديل موعد تقديم العروض للأراضى المطروحة بنظام الشراكة بين الشركات العقارية الكبرى والرائدة للمرة الثالثة على التوالى لتبدأ من 17 ديسمبر حتى 21 ديسمبر.



وكانت الهيئة قد مدت موعد فتح الباب لشركات التطوير العقارى خلال الشهر الماضى مرتين، الأولى من 24 حتى 28 سبتمبر إلى 8 حتى 12 أكتوبر، والثانية تبدأ من 22 حتى 26 أكتوبر.



وتبلغ قطع الأراضى المطروحة بالشراكة 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة، 58 فداناً إلى 2800 فدان، ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى المطروحة 6573 فدانا، وتستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على أعلى عدد من المطروح بإجمالى 6 قطع بمساحات 184، 243.3، 194.38 ،103.74، 396 ، 343 فدان، يليها مدينة الشيخ زايد القائمة بعدد 3 قطع بمساحات 410، 58.9، 205 فدادين، ثم امتداد مدينة الشيخ زايد بإجمالى قطعتين بمساحات 1000، 500 فدان ومدينة السادس من أكتوبر قطعة واحدة بمساحة 144 فدانا، وأخيرا جنوب مارينا بمساحات 2800 فدان.



وقد حددت الهيئة مبالغ جدية الحجز للأراضى المطروحة، والتى كانت محددة بـ1 إلى 2% من إجمالى قيمة الأرض التى يتم تقييمها وتقديم عرض مالى "غير معلن" بشأنها من قبل المطور للهيئة، وقد آثار ذلك انتقادات المطورين نظرا لاضطرار المطور الكشف عن العرض المقدم.



وبلغ أقل سعر لمبلغ جدية الحجز للأراضى المطروحة 20 مليون جنيه وأعلى 100 مليون جنيه.



وفيما يلى جدول بمبالغ جدية الحجز المحددة وقطع الأراضى المطروحة:



جدية الحجز بالمليون جنيه النشاط المساحة بالفدان الموقع المدينة 40 40 40 20 70 70 عمرانى متكامل مركز سياحى عمرانى عمرانى تجارى ترفيهي عمرانى متكامل عمرانى متكامل عمرانى متكامل 184 243.3 194.38 103.74 396 334 منطقة الالف فدان غرب مدينتى منطقة الالف فدان جنوب مدينتى جنوب ارض بيت الوطن منطقة الجامعات مثلث الامل مثلث الامل القاهرة الجديدة 100 20 70 عمرانى متكامل تجارى ادارى فندقى تجارى ادارى سكنى 410 58.9 205 شمال المدينة الحى 17 ضمن حديقة الشيخ زايد زايد سبارك الشيخ زايد 70 40 عمرانى متكامل عمرانى متكامل 1000 500 امتداد الشيخ زايد 100 سكنى سياحى ترفيهى 2800 من الكيلو 94 حتى الكيلو106 طريق اسكندرية مطروح جنوب مارينا 20 عمرانى متكامل 144 التوسعات الشرقية 6 اكتوبر