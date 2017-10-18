للمرة الثالثة.. المجتمعات العمرانية تعدل موعد عروض أراضي الشراكة

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النشاط
المساحة بالفدان
الموقع
المدينة
40
20
70
عمرانى متكامل
مركز سياحى عمرانى
عمرانى تجارى ترفيهي
184
243.3
194.38
103.74
396
334
منطقة الالف فدان غرب مدينتى
منطقة الالف فدان جنوب مدينتى
جنوب ارض بيت الوطن
منطقة الجامعات
مثلث الامل
مثلث الامل
القاهرة الجديدة
100
تجارى ادارى فندقى
تجارى ادارى سكنى
410
58.9
205
شمال المدينة الحى 17
ضمن حديقة الشيخ زايد
زايد سبارك
الشيخ زايد
1000
500
امتداد الشيخ زايد
سكنى سياحى ترفيهى
2800
من الكيلو 94 حتى الكيلو106 طريق اسكندرية مطروح
جنوب مارينا
144
التوسعات الشرقية
6 اكتوبر