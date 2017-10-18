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عقـــارات

للمرة الثالثة.. المجتمعات العمرانية تعدل موعد عروض أراضي الشراكة

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية

المال - خاص  
 
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تعديل موعد تقديم العروض للأراضى المطروحة بنظام الشراكة بين الشركات العقارية الكبرى والرائدة للمرة الثالثة على التوالى لتبدأ من 17 ديسمبر حتى 21 ديسمبر.

وكانت الهيئة قد مدت موعد فتح الباب لشركات التطوير العقارى خلال الشهر الماضى مرتين، الأولى من 24 حتى 28 سبتمبر إلى 8 حتى 12 أكتوبر، والثانية تبدأ من 22 حتى 26 أكتوبر.

وتبلغ قطع الأراضى المطروحة بالشراكة 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة، 58 فداناً إلى 2800 فدان، ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى المطروحة 6573 فدانا، وتستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على أعلى عدد من المطروح بإجمالى 6 قطع بمساحات 184، 243.3، 194.38 ،103.74، 396 ، 343 فدان، يليها مدينة الشيخ زايد القائمة بعدد 3 قطع بمساحات 410، 58.9، 205 فدادين، ثم امتداد مدينة الشيخ زايد بإجمالى قطعتين بمساحات 1000، 500 فدان ومدينة السادس من أكتوبر قطعة واحدة بمساحة 144 فدانا، وأخيرا جنوب مارينا بمساحات 2800 فدان.

وقد حددت الهيئة مبالغ جدية الحجز للأراضى المطروحة، والتى كانت محددة بـ1 إلى 2% من إجمالى قيمة الأرض التى يتم تقييمها وتقديم عرض مالى "غير معلن" بشأنها من قبل المطور للهيئة، وقد آثار ذلك انتقادات المطورين نظرا لاضطرار المطور الكشف عن العرض المقدم.

وبلغ أقل سعر لمبلغ جدية الحجز للأراضى المطروحة 20 مليون جنيه وأعلى 100 مليون جنيه.

وفيما يلى جدول بمبالغ جدية الحجز المحددة وقطع الأراضى المطروحة:

 جدية الحجز بالمليون جنيه

النشاط

المساحة بالفدان

الموقع

المدينة

40

 

 

 

40

 

 

40

 

 

20

 

70

 

 

70

عمرانى متكامل

 

 

مركز سياحى عمرانى

عمرانى تجارى ترفيهي

عمرانى متكامل

عمرانى متكامل

 

عمرانى متكامل

 

184

 

 

 

243.3

 

 

194.38

 

 

103.74

 

396

 

 

334

 

 

منطقة الالف فدان غرب مدينتى

 

منطقة الالف فدان جنوب مدينتى

جنوب ارض بيت الوطن

 

منطقة الجامعات

مثلث الامل

 

 

مثلث الامل  

القاهرة الجديدة

100

 

 

20

 

 

70

عمرانى متكامل

 

تجارى ادارى فندقى

تجارى ادارى سكنى

 

410

 

 

58.9

 

 

205

شمال المدينة الحى 17

 

ضمن حديقة الشيخ زايد

 

زايد سبارك  

الشيخ زايد

70

 

40

عمرانى متكامل

عمرانى متكامل

1000

 

500

 

امتداد الشيخ زايد

100

سكنى سياحى ترفيهى

2800

من الكيلو 94 حتى الكيلو106 طريق اسكندرية مطروح

جنوب مارينا

20

عمرانى متكامل

144

التوسعات الشرقية

6 اكتوبر

 


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