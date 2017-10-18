كردستان: نحتاج للحوار.. ولا ننوي محاربة العراق

فلاح وزير خارجية كردستان

سي إن إن



قال وزير خارجية إقليم كردستان، فلاح مصطفى بكير، إنه من الضروري للجوء إلى الحوار بين أربيل وبغداد، لحل الأزمة المتصاعدة منذ استفتاء انفصال كردستان، مشددًا على أنه لا توجد لدى كردستان نية للدخول في حرب مع العراق.



وقال بكير، في مقابلة مع CNN، إن الأحداث تتضح خلال هذه الأيام، دخلنا حقبة جديدة في التعامل مع بغداد، من المؤسف أن يقابل الاستفتاء الديمقراطي والسلمي الذي جرى في إقليم كردستان بهذا النوع من المعارضة من جيران بغداد والمجتمع الدولي.



وأضاف: "كنا واضحين في توصيل رسالتنا أننا نريد فقط أن يمارس شعب كردستان حقه، وأعربنا عن استعدادنا لحوار سلمي وجاد مع بغداد، بشأن مستقبل العلاقات وحدود الإقليم، بغداد لم تكن مستعدة للحوار".



وتابع: "ندرك أنه توجد اختلافات وقضايا للتعامل معها، ولكن بغداد رفضت الجلوس والحوار، واتخذت إجراءات عقابية جماعية ضد إقليم كردستان وشعبه، ووصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، يجب اللجوء إلى الحوار لنفهم ماذا يحدث وما يجب فعله".



ودعا وزير خارجية كردستان المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى مناقشة القضية، قائلا إنها "مهمة جدًا، إنها مستقبل أمة".



وأضاف: "لا أعتقد أنه كان لدينا أبدا نية للدخول في حرب ضد الجيش العراقي، كنا نحارب جنبًا إلى جنب ضد تنظيم داعش، يجب أن نتحدث مع بعضنا البعض، حتى نتوصل إلى تفاهم مشترك، الأمر لا يتعلق بآبار النفط، ولا يتعلق بالعلم، بل بمستقبل أمتين، ولذلك نحتاج للحوار".

