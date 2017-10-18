رواد تكنولوجيا المستقبل.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى

رواد تكنولوجيا المستقبل على دريم فى "كلام تانى"

تستضيف الإعلامية رشا نبيل، في برنامجها "كلام تاني" على قناة "دريم" في العاشرة مساءً، شباب مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"، بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم.

والضيوف هم: منة الله ناصف، عبدالرحمن حسام، مروة عمارة، عمر عبدالعزيز، عالية عماد، يوسف رضا.

حلقة خاصة فى حب تحية كاريوكا على سى بى سى فى "هنا العاصمة"

تقدم الإعلامية لميس الحديدى حلقة خاصة عن حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم ببرنامج "هنا العاصمة" على شاشة سى بى سى.

وتتضمن الحلقة شهادات كثيرة عن الفنانة الكبيرة، ولقاءات مع الناقد طارق الشناوى، والفنانة رجاء الجداوى ابنة أخت الفنانة الراحلة، للحديث عن رحلتها ومشوارها الفنى الطويل.

النائب محمد الكومى فى صالة التحرير على صدى البلد

يستضيف برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد فى السادسة مساءً النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، ويتحدث الكومى عن المشاكل الموجودة فى الدائرة.

السفير محمد العرابى ببرنامج "من ماسبيرو"

يستضيف برنامج "من ماسبيرو" فى العاشرة والنصف مساء العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، وحديث عن خطط المجلس القومى لمكافحة الإرهاب لتصحيح المفاهيم المتطرفة ومكافحة الإرهاب.

كما يستضيف البرنامج السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حملة ترشيح السفيرة مشيرة خطاب، والحديث عن تجربة انتخابات اليونسكو، ونتائجها على السياسة الخارجية.

عودة "الفورام" من جديد فى صالون أنوشكا

يحل الفنان عزت أبوعوف وفرقة 4m، الليلة، ضيوفا على برنامج "صالون أنوشكا" فى التاسعة مساءً على قناة dmc.

ويكشف أبوعوف وشقيقاته الأربع، مها ومريم ومنال وميرفت، خلال الحلقة أسرار عودة حفلات فرقة 4M، والأعمال الجديدة التي يستعدون لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

ويحكي ضيوف الحلقة عن علاقتهم العائلية وذكرياتهم، ويتحدثون عن سبب اختفائهم سنوات طويلة ثم عودتهم من جديد.