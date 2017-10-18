العراق يطالب شركة بريتش بتطوير حقول كركوك

حقل بترول

أ ف ب



دعا وزير النفط العراقى جبار اللعيبى، اليوم، شركة بريتش بتروليم البريطانية العملاقة لدعم بلاده، من أجل تطوير حقول نفط كركوك التى استعادتها القوات الحكومية السيطرة عليها من البشمركة.



وجاء فى بيان مختصر لوزارة النفط أن "وزير النفط جبار على اللعيبى يدعو شركة بريتش بتروليم العالمية بالإسراع فى وضع الخطط اللازمة لتطوير الحقول النفطية فى محافظة كركوك".



ووقعت وزارة النفط العراقية فى العام 2013 عقدا استشاريا مع شركة بريتش بتروليوم لمساعدة شركة نفط الشمال لتطوير حقلى هافانا وبابا كركر، وكلاهما فى محافظة كركوك، شمال البلاد.



ولكن العمل لم ينفذ لفقدان حكومة بغداد سيطرتها على الحقول لصالح القوات الكردية فى سنة 2014 فى أعقاب الهجوم الخاطف لتنظيم "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة فى شمال وغرب البلاد.



وقالت الشركة البريطانية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إنها "قدمت مساعدة فنية لشركة نفط الشمال للمساعدة فى إعادة تطوير حقول كركوك".



وتبلغ طاقة حقل بابا كركر الإنتاجية 50 ألف برميل فى اليوم، وحقل هافانا 50 إلى 60 ألف برميل فى اليوم وفق مسؤول فى شركة نفط الشمال العراقية الحكومية.



وأكد مسئول فى شركة نفط الشمال الحكومية العراقية لفرانس برس أن الفنيين عادوا إلى حقلى باى حسن وهافانا شمال غرب كركوك لاستئناف الإنتاج.



وأعلنت القوات الحكومة الثلاثاء سيطرتها الكاملة على الحقلين، إضافة إلى ثلاثة حقول أخرى من القوات الكردية، الأمر الذى يعد ضربة قاسية لموارد الإقليم الذى يتمتع بحكم ذاتى، واستطاع استثمار عائدات كبيرة من هذه الحقول خلال الأعوام الماضية بدون موافقة بغداد.