النمنم : العولمة سبب ذوبان الهوية الوطنية

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن ذوبان الهوية الوطنية هو نتاج العولمة، والتي تعد من أخطر التحديات التي تواجه الثقافة العربية، إلا أنه رغم خطورتها فإنها بدأت تثبت فشلها في العالم وعدم جدواها، وما يؤكد ذلك، محاولة استقلال كتالونيا عن إسبانيا.





جاء ذلك خلال ندوة "الثقافة العربية وتحديات العصر"، والتي أقيمت اليوم، الأربعاء، بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، وشارك فيها كل من وزير الدولة للثقافة حسب الرسول بدر، والدكتور البشير سهل، الأمين العام لمجلس حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والدكتور إسماعيل الحاج موسى.



