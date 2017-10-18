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ثقافة وفنون
النمنم : العولمة سبب ذوبان الهوية الوطنية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:25 م
حلمي النمنم 2
أخر الأخبار
حلمي النمنم 2
علي راشد
قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن ذوبان الهوية الوطنية هو نتاج العولمة، والتي تعد من أخطر التحديات التي تواجه الثقافة العربية، إلا أنه رغم خطورتها فإنها بدأت تثبت فشلها في العالم وعدم جدواها، وما يؤكد ذلك، محاولة استقلال كتالونيا عن إسبانيا.
جاء ذلك خلال ندوة "الثقافة العربية وتحديات العصر"، والتي أقيمت اليوم، الأربعاء، بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، وشارك فيها كل من وزير الدولة للثقافة حسب الرسول بدر، والدكتور البشير سهل، الأمين العام لمجلس حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والدكتور إسماعيل الحاج موسى.
وأضاف وزير الثقافة أن "أطروحة الثقافة العربية والتحديات التي تواجهها، تعد موضوعًا بالغ الأهمية وقديمًا، فقد كان محلًّا للبحث منذ دخول نابليون بونابرت مصر عام 1798م، وقد تطرق له الجبرتي أيضًا في كتاباته"، لافتًا إلى أن هناك بعض المفاهيم الثقافية، لم تُحسم بعد، مثل قضية الديمقراطية، فهل هي الديمقراطية أم الشورى.
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