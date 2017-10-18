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بورصة وشركات
سهم الحديد والصلب المصرية يصعد 17% نهاية تعاملات اليوم
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:21 م
سهم
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سهم
المال - خاص
صعد سهم شركة "الحديد والصلب المصرية"، نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بنسبة 16.9% ليتربع على عرش قائمة اﻷسهم اﻷكثر صعودًا.
ووصل السهم عند 9.20 جنيه ليحقق مستويات تاريخية، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014 .
كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة، وافقت اﻷحد المنقضي على استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام، ولفتت إلى أن الشركة القابضة قامت بدعمها بنحو 1.5 مليار جنيه حتى العام المالي المنتهي في يونيو 2017، في إطار حزمة حلول لوقف نزيف الخسائر المتراكمة.
وسجلت "الحديد والصلب المصرية"، خسائر بقيمة 744.68 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 615.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وخلال العام المالي الماضي، قامت القابضة المعدنية بزيادة رأسمال الحديد والصلب بنحو 100%، فضلاً عن طرح مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشركة، موضحة أنه جارٍ دراسة العروض المقدمة، وفقاً للبيان.
ويبلغ رأسمال الشركة 976.8 مليون جنيه، موزعاً على 488.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم
الحديد
الحديد والصلب المصرية
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