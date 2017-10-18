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تأميـــن
غدا Metlico تعتمد زيادة رأس المال لـ 60 مليون جنيه
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 05:19 م
صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة
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صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة
مروة عبد النبي
تعقد الجمعية العمومية للشركة المصرية الإمارتية لتأمينات الحياة "Metlico" اجتماعا غدا الخميس، لاعتماد زيادة رأس المال لـ60 مليون جنيه، مقابل 45 مليونا حاليا.
وقال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب، إن الزيادة سيتم تمويلها من المساهمين، وفقا لنسب كل منهم في هيكل الملكية.
وأضاف أن الجمعية العمومية ستعتمد أيضا الحساب الختامى عن العام المالى الماضى، وأوضح أن الأقساط المباشرة للشركة ارتفعت إلى 47 مليون جنيه، في العام المالي الماضي، مقابل 8 ملايين فقط في العام المالي السابق.
وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة الحصيلة الكلية للأقساط إلي 70 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، لافتا إلي أن الشركة لديها قاعدة عملاء تؤهلها لتحقيق أهدافها، ويصل إجمالي عدد العملاء إلي ثلاثة آلاف عميل فرد، إضافة إلي 35 عقد تأمين جماعي.
وتتبع "المصرية الإماراتية" مجموعة سلامة الإمارتية البالغ رأسمالها 1.2 مليار درهم، ويصل إجمالي استثمارات المجموعة إلي 2 مليار درهم، فيما تتجاوز قيمة الأصول 3.5 مليار درهم.
ولدي المجموعة أذرع في عدد من الدول، منها ماليزيا، والسعودية، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومصر، وتونس، والجزائر، والسنغال.
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