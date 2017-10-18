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اختتام مؤتمر مستجدات طب الأشعة بالغردقة
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 04:54 م
مؤتمر عن طب الأشعة
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مؤتمر عن طب الأشعة
خاص
شهدت الغردقة اختتام مؤتمر طبي ناقش مستجدات طب الأشعة.
ويعد المؤتمر الواحد والخمسين الذي تنظمه الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي بمشاركة طبية متميزة لاسيما من خارج مصر من دول كألمانيا وجنوب إفريقيا.
وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بأشعة البطن، كما تم عرض عدد من الأبحاث للأطباء المصريين.
وأكد الدكتور طارق الدياسطى رئيس الجمعية المصرية للأشعة، أن من أبرز ما جاء به المؤتمر من توصيات التأكيد على أهمية زيادة المهارات المطلوبة لطب الأشعة في التخطيط الاستراتيجي.
وشدد على ضرورة تشجيع الأطباء الشباب على التوجه نحو طب الأشعة لضمان تطور هذا الاختصاص ومواكبة آخر المستجدات العلمية والعملية في حقل الأشعة بمختلف اختصاصاتها وزيادة المؤتمرات المماثلة من اجل زيادة تبادل الخبرات.
وشهدت فعاليات المؤتمر السنوي الواحد والخمسون " للجمعية المصرية للأشعة والطب النووي"، إلقاء العديد من المحاضرات وتبادل الخبرات وإقامة ورش عمل تدريبية لشباب الأطباء.
وأقيم على هامش المؤتمر معرض طبي لعرض الأجهزة الحديثة فى مجال الأشعة والموجات ونقل الصور إلكترونيا واستخدام الورق عوضاً عن أفلام الأشعة.
ومن الشركات الحاضرة في المعرض الطبي للأجهزة، قال المهندس حسام راضي، الرئيس التنفيذي لـ Millensys إن الشركة العاملة في السوق المصري في عام 2008 تقدم منتجات مصرية مئة بالمئة ذات تطور كبير في مجال الأشعة لإظهار مدى التطور العلمي والتكنولوجي للمصريين.
وأكد أن الشركة دائما قادرة على إيجاد حلول هامة في مجال الأشعة والطب النووي أبرزها حلول نقل وأرشفة الصور والتقارير الطبية «VNA / PACS» وحلول التشخيص وكتابة التقارير عن بعد «Teleradiology» والحل الكامل لإدارة منظومة العمل داخل أقسام الاشعة «MiRIS»بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تخدم قطاع الصحة بشكل متكامل.
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