EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بلتون تعد دراسة مبررات زيادة رأسمال كيما
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 04:27 م
بلتون المالية القابضة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الرقابة المالية تراجع التعاملات الأخيرة على سهم بلتون
بلتون تعين فينكورب لتقييم سهمها وإيكمى تختار ركويزا
بلتون المالية القابضة
شريف عمر
تولت شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتابات، إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمبررات زيادة رأسمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، بـ 195 مليون جنيه.
وقالت كيما فى بيان منشور اليوم، الأربعء، على شاشة التداول فى البورصة، إن الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 1 نوفمبر المقبل، تنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بجانب زيادة رأس المال المدفوع بـ 195.482 مليون جنيه، موزعة على 39 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات تمويلا من حصة المساهمين في أرباح العام المالى الماضى.
وحققت كيما أرباحًا بلغت 208.04 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضى، مقابل 100 مليون جنيه بالعام المالى الأسبق.
وبحسب إفصاح كيما، فإنها تخطط لتوظيف زيادة رأس المال فى المحافظة على السيولة اللازمة لمشروع إعادة تأهيل المصنع للعمل بالغاز الطبيعى، التى تتكلف 11.11 مليار جنيه،
وتدبير 6.8 مليار جنيه عبر القروض البنكية، وتدبير المتبقى عبر زيادة رؤوس الأموال والتدفقات النقدية بالشركة.
ويبلغ رأسمال كيما قبل الزيادة 2.96 مليار جنيه، موزعاً على 593.8 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم، وأغلق سهم الشركة فى البورصة نهاية تعاملات الأربعاء عند مستوى 8.67 جنيه مرتفعًا بـ 7.4%.
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا