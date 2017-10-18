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اقتصاد وأسواق
استمرار التراجع بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 631 جنيها
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 04:27 م
الذهب 1
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الذهب 1
في نهاية التعاملات الصباحية
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات الصباحية انخفاض بنحو جنيهين للجرام وذلك على تحرك سعر الاوقية عالميا للتراجع
وقال الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو جنيهين ليسجل ٦٣١ جنيها للجرام مقابل ٦٣٣ جنيها أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 540 جنيها للجرام، كما انخفض عيار 24 سجل اليوم 720 جنيها للجرام مقابل 723 جنيها أمس.
فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5050 جنيها بدلا من ٥٠٦٠ جنيها، وسجلت الأوقية 1280 دولار أمريكي بدلا من 1285.
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