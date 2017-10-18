أسمنت سيناء ترصد 100 مليون جنيه للتطوير

أسمنت سيناء

شريف عمر



تسعى شركة أسمنت سيناء لاستثمار 100 مليون جنيه لتطوير خطى الانتاج الرئيسين فى المصنع بجانب تجديدات الآلات والمعدات، وفقاً لما أفصحت عنه الشركة فى بيان للبورصة.



وأوضح بيان أسمنت سيناء أن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها من 680.58 مليون جنيه الى 1.3 مليار جنيه عبر زيادة نقدية بقيمة 680.5 مليون جنيه، وسيتم توظيفها فى سداد مستحقات ديون واعباء قروض بقيمة 564 مليون جنيه، بجانب تطوير المصنع، بالاضافة لتدبير سيولة نقدية بقيمة 17 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال أسمنت سيناء حالياً 680.5 مليون جنيه، موزعاً على 68 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، أغلق السهم اليوم متراجعاً بـ 1.98% ليصل الى 20.30 جنيه.



وأظهرت أسمنت سيناء خسائر بقيمة 153.2 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى مقابل أرباح بقيمة 15.3 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.





