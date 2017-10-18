EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أسمنت سيناء ترصد 100 مليون جنيه للتطوير
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 04:15 م
أسمنت سيناء
أخر الأخبار
أسمنت سيناء
شريف عمر
تسعى شركة أسمنت سيناء لاستثمار 100 مليون جنيه لتطوير خطى الانتاج الرئيسين فى المصنع بجانب تجديدات الآلات والمعدات، وفقاً لما أفصحت عنه الشركة فى بيان للبورصة.
وأوضح بيان أسمنت سيناء أن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها من 680.58 مليون جنيه الى 1.3 مليار جنيه عبر زيادة نقدية بقيمة 680.5 مليون جنيه، وسيتم توظيفها فى سداد مستحقات ديون واعباء قروض بقيمة 564 مليون جنيه، بجانب تطوير المصنع، بالاضافة لتدبير سيولة نقدية بقيمة 17 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال أسمنت سيناء حالياً 680.5 مليون جنيه، موزعاً على 68 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، أغلق السهم اليوم متراجعاً بـ 1.98% ليصل الى 20.30 جنيه.
وأظهرت أسمنت سيناء خسائر بقيمة 153.2 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى مقابل أرباح بقيمة 15.3 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا