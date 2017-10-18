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بورصة وشركات
مطاحن ومخابز الإسكندرية تعلن عن توزيع نقدي بـ3.15 جنيه للسهم
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 04:14 م
مطاحن ومخابز الإسكندرية 66
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رجب عزالدين
أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية عن توزيع نقدي بقيمة 3.15 جنيه للسهم الواحد يبدأ صرفه بداية من 9 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة الإثنين 6 نوفمبر، بحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، الأربعاء.
واقترح مجلس إدارة الشركة فى سبتمبر الماضي، توزيعات على المساهمين بواقع 3.15 جنيه للسهم عن أرباح الفترة المنتهية في يونيو الماضي، بإجمالي توزيعات قُدر بـ 25.2 مليون جنيه، ثم أقرت عمومية الشركة فى وقت لاحق الزيادة.
وحققت الشركة أرباحا بقيمة 59.6 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل أرباح بلغت 36.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 164.46 مليون جنيه، موزعاً على 32.89 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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