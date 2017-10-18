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اقتصاد وأسواق
الجارحي: إشادة دولية بالإجراءات الإصلاحية المصرية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 03:58 م
عمرو الجارحي ، وزير المالية
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عمرو الجارحي ، وزير المالية
مها أبوودن
أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تقدير وإشادة مستثمرين أجانب، ومؤسسات دولية، بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستقرار في السياسة النقدية والمالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المستثمرين بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات صندوق النقد، والبنك الدوليين، مشيرًا إلى أن المستثمرين لديهم رغبة في ضخ العديد من الاستثمارات بالسوق المصرية، سواء في أدوات الدين، أو الاستثمار المباشر .
وبشأن طرح سندات دولارية جديدة، أوضح الجارحي أن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة، بأسعار فائدة أقل من السندات الدولارية التي طرحت في الفترات السابقة، نظرًا لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشار الجارحي إلى أن مصر تعمل في إطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين، والناتج المحلى، والتضخم، التي من خلالها تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، والعمل على معالجتها، دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجي لمصر، وفى إطار سداد المديونية التي تقع على عاتقنا من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية.
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