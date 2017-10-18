المالية: سنصدر سندات دولارية بـ 3 مليارات ودولية بمليار يورو

حسين رجب



قالت وزارة المالية، إن مصر تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى ‏سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو.‏



جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, لتوضيح عدد من الحقائق بخصوص شائعات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة.



وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية عمرو الجارحي خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، إن تلك السندات الدولارية ستكون بأسعار فائدة أقل من السندات الدولارية التي تم طرحها في الفترات السابقة نظرا لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق بيان.



