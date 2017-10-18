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الإسكندرية
أهالى مطروح يطالبون بإنشاء المزيد من المدارس اليابانية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 03:48 م
المدارس اليابانية
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المدارس اليابانية
معتز محمود
تقدم بعض المواطنين من سكان مدينة مرسى مطروح عاصمة مطروح بطلب لديوان عام المحافظة، يطالبون فيها بإنشاء المدارس اليابانية بالمركز وفقاً لمصدر بالمحافظة.
وأضاف المصدر أن هذه المطالب من أهالى مطروح تأتى بعد أن تم بناء أول مدرسة يابانية بمدينة الحمام.
وأشار إلى أنه تم عرض المطلب على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وقرر تحويله لمديرية التربية والتعليم لدراسة مدى إمكانية إقامة المدارس اليابانية بمطروح.
وفى سياق متصل تم مؤخراً وضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ابتدائية بنظام الفصل الواحد بقرية نجع الحرش بمدينة النجيلة كاهداء من شركة اباتشي للبترول بحضور خالد موافى رئيس مجلس ادارة شركة خالدة للبترول وسمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وعدد من ممثلي شركة اباتشي واهالي المنطقة.
ومن جانبه أشار المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح إلى أن هذه المدرسة اهداء من الشركة لاهالي النجع باشراف مديرية التربية والتعليم والتي ستقام علي مساحة 80م2.
واضاف انه من المقرر أن يبدأ العمل بها خلال اسبوعين بعد الانتهاء من الجاسات على أن ينتهى العمل من كل الانشاءات خلال شهرين لتدخل الخدمة بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.
مرسى مطروح
وزارة التربية والتعليم
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