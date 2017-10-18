المالية: لا تعديل لضريبة الدخل خلال 2017

حسين رجب



قالت وزارة المالية، إنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام الحالي.



جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, لتوضيح عدد من الحقائق بخصوص شائعات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة.



وأوضحت المالية أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازاً كبيراً وارتفاعاً فاق الأعوام ‏الماضية، ‏وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام ‏المالي الجاري.



ونفت وزارة المالية أيضا نية الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حالياً والتي تبلغ ‏‏14 %، وفق البيان ذاته.



وأمس الأول الاثنين، أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في تصريحات صحفية ارتفاع حصيلة الضرائب المحققة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 88.6 مليار جنيه مقارنة بـ 57 مليارا العام المالى الماضي.



وأوضح أن ضريبة الدخل المحصلة خلال الربع الأول من العام المالى سجلت 21.76 مليار جنيه بزيادة 36%.





وبالنسبة لحصيلة ضريبة القيمة المضافة فقد حققت 50.7 مليار جنيه مقابل 28.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى بزيادة 3% على الربط المستهدف بموازنة العام المالى الحالي، وفق تصريحات المصدر ذاته.

