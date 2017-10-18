رأفت مسروجة 1

أحمد شوقى



شهدت الفترة القصيرة الماضية الإعلان عن طرح العديد من الوكالات والطرازات الصينية الجديدة فى مصر لأول مرة أو إعادة طرح منتجات سبق الإعلان عنها ثم اختفت، ومن بين هذه الوكالات زوتي وفاو وهاوتاي، كما شهد العام الماضي إعادة طرح كل من شيري من خلال جي بي غبور أوتو وجاك وبايك سينوفا من خلال مجموعة القصراوي.



يأتي التوسع في هذه المنتجات في ظل اشتعال أسعار السيارات بالسوق المحلية على خلفية تقلبات أسعار الصرف التى انتهت بالتعويم الكامل للجنيه، مما يعزز فرص النمو أمام السيارات الصينية؛ وسط توقعات بنمو حصتها السوقية خلال السنوات المقبلة من المبيعات الإجمالية.



واستحوذت السيارات الصينية على 9.2% من مبيعات الملاكي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بواقع 5507 سيارة من المبيعات الإجمالية البالغة 59.9 ألف وحدة مقابل حصة سوقية 7.8% بواقع 7566 سيارة خلال نفس الفترة من 2016 والتي بلغت مبيعاتها الإجمالية 97.4 ألف سيارة.



وتوقع اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أميك أن تستحوذ السيارات الصينية على حصة تقارب 15% من مبيعات الأسواق بمختلف أنواعها بحلول 2020؛ بدافع من تعدد الشرائح السعرية للمنتجات الصينية بما يجعلها مناسبة للعديد من مختلف العملاء؛ بالإضافة لتنوع المنتجات.



وأوضح أن السيارات الصينية تمكنت من تطوير مستوى الجودة لديها بحيث أصبحت منافسًا قويًا في عديد من الشرائح مع الكورية واليابانية؛ مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب ثورة كبرى في مستوى الجودة الصينية بحلول العام المقبل.



وأوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الطرازات الصينية كانت غالبة على معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 الذي انتهت فعالياته خلال سبتمبر الماضي؛ من خلال وكالات وطرازات جديدة تم الإعلان عنها لأول مرة في مصر.



لكنه يشير إلى أن الوكالات الصينية تواجه تحديًا كبيرًا حاليا بسبب الأسعار المبالغ فيها؛ حيث باتت شريحة كبيرة منها فوق مستوى 300 ألف جنيه.



يذكر أن شركة IFG على سبيل المثال قد أعلنت مؤخرًا عن طرح طراز من العلامة الصينية زوتي وهو SR9 التي يفوق سعرها 700 ألف جنيه لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار قلل من فاعلية الصينية الجديدة.



وأوضح أحد الموزعين أن السيارات التي ما زالت تحتفظ بمستوى مناسب للأسعار مثل جيلي إيمجراند 7 التي تمكنت من تحقيق طفرة في مبيعاتها بعد التخفيضات التي أعلنها الوكيل نهاية الربع الأول من 2017 التي أسهمت في سحب السيارة من المعارض، كما سجلت أوفر برايس (زيادة عن السعر الرسمي) لدى الموزعين والتجار بقيمة 10 آلاف جنيه إذا توافرت، مشيرا إلى أن بعض العملاء يطلبون شراءها لكنهم لا يجدونها منتظرين طرح دفعات جديدة من الوكيل.



في المقابل قال مصدر بشركة IFG وكيل زوتي إن أسعار بعض الطرازات مرتفعة بسبب الكماليات والمواصفات المزودة بها ومن ثم يصعب مقارنتها بالسيارات الصينية الأخرى، كما أن هذه الطرازات تستهدف المنافسة بشكل رئيسي مع الكورية واليابانية، بالإضافة إلى بعض الأوروبية الفاخرة ذات مرتفعة الثمن حيث توفر لهم الشركة نفس الإمكانيات بأسعار أقل.



وأوضح أن المكونات المستخدمة في خطوط إنتاج زوتي تأتى من جانب موردين لبعض العلامات الأوروبية الفاخرة ومن ثم فإن تكاليف الإنتاج مرتفعة بما ينعكس على سعر البيع النهائي للسيارة؛ موضحا أنه لا يمكن تقييم أسعار السيارة مقارنة بإمكاناتها إلا من خلال متخصصين وفنيين لديهم المؤهلات والخبرات التي يمكنهم التقييم من خلالها.



واوضح مصدر بشركة بريليانس البافارية للسيارات أن ارتفاع أسعار بعض الطرازات يعود إلى عمليات التطوير التي تخضع لها في مصانع الشركات الأم بالنسبة لموديلات الأعوام الجديدة أو الأجيال المتطورة من السيارة.



وحول الارتفاع الذي شهدته أسعار بريليانس V5 خلال الأسابيع القليلة الماضية قال المصدر إن الوكيل طرح شكلًا جديدًا من السيارة حيث ترتفع أسعار التوريد من جانب الشركة الأم مقارنة بأسعار الشكل القديم؛ موضحا أن ما يتوافر لديها حاليا هو الشكل الجديد موديل 2018 فقط بسعر 339.9 ألف جنيه.