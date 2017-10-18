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نقل وملاحة
459.8 مليون دولار عائدات قناة السويس سبتمبر الماضى
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 03:06 م
بضائع قناة السويس
أخر الأخبار
بضائع قناة السويس
نادية صابر
سجلت قناة السويس خلال سبتمبر الماضي، عائدات بلغت 459.8 مليون دولار بتراجع نسبته 2% مقارنة بأغسطس الماضي والذي سجل إيرادات 470.6 مليون دولار.
بينما حققت العائدات زيادة 10% مقارنة بشهر سبتمبر 2016 والذي حقق 416.6 مليون دولار، حسبما أكده موقع رئاسة الوزراء.
قناة السويس
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