459.8 مليون دولار عائدات قناة السويس سبتمبر الماضى

بضائع قناة السويس

نادية صابر



سجلت قناة السويس خلال سبتمبر الماضي، عائدات بلغت 459.8 مليون دولار بتراجع نسبته 2% مقارنة بأغسطس الماضي والذي سجل إيرادات 470.6 مليون دولار.



بينما حققت العائدات زيادة 10% مقارنة بشهر سبتمبر 2016 والذي حقق 416.6 مليون دولار، حسبما أكده موقع رئاسة الوزراء.





