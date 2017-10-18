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سيــارات
المصرية العالمية تطرح موديلات كيا 2018 الشهر المقبل
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 03:04 م
موديلات كيا 2018
أخر الأخبار
موديلات كيا 2018
شريف عيسى
كشف شريف فهيم، مدير تسويق قطاع كيا بالشركة المصرية العالمية للسيارات EIT، عن طرح موديلات 2018 من طرازات العلامة الكورية بداية نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.
وأكد على أن الشركة أعلنت خلال الأيام الماضية عن خصومات على طراز سيراتو بفئاتها المتنوعة، بالإضافة إلى خصومات على قطع الغيار والمصنعية بهدف تنشيط حركة المبيعات لكل من السيارات، وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة.
وقال فهيم إن العروض الترويجية التى ألعنتها المصرية العالمية للسيارات EIT، تتمثل فى توفير خصومات تصل إلى 25 ألف جنيهاً على طرازات سيراتو، بالإضافة إلى حصول عملاء العلامة الكورية على فلتر زيت مجاناً عند تغيير الزيت.
وتابع : "كما أعلنت EIT أيضاً عن خصم يصل إلى 20% على قطع الغيار والمصنعية والمستمر حتى نهاية أكتوبر الجارى".
وأوضح أن الخصومات المعلنه على سيراتو غير محدد المدى الزمنى لإنتهاءها.
وكشف عن فتح باب الحجز للطلب الخاص على طراز كيا ستينجر والتى تم كشف النقاب عنها للمرة الأولى خلال فاعليات معرض ديترويت الدولي للسيارات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجارى.
ووفقاً للأسعار الجديدة لسيراتو، تبلغ قيمة فئة LX، 290 ألف جنيهاً، فيما سعرت فئة EX DAB+ABS، بـ 320 ألفاً، فيما بلغ سعر فئة EX SRF، 354 ألف جنيهاً، بينما بلغت فئة High Line، 370 ألف جنيه.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "اميك" خلال أغسطس، هبط أداء كيا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس بنسبة بلغت 50.9%، بإجمالى 3527 وحدة مباعة، مقارنه بأداء نفس الفترة من العام الماضى والتى قد أجمالى عدد سيارات كيا المباعة بها 7456 سيارة.
كما أفحصت منفذ الأسكندرية الجمركى عن عدد السيارات المستورده من العلامة الكورية خلال تلك الفترة والتى بلغ إجماليها 2213 سيارة.
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