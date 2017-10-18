الشركات تستعد بقوة لإطلاق تقنية الجيل الخامس‎

محمود جمال:





أصدرت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) استطلاع الجاهزية لتقنية الجيل الخامس 2017، الذي يظهر تعزيز المشغلين لجهودهم من أجل الاستعداد لاستخدام التكنولوجيا الجديدة، حيث تقوم 78% من الشركات المستطلعة بتنفيذ التجارب الميدانية في هذا الإطار، مقارنة ب 32% العام الماضي وإضافة إلى ذلك، أفادت 28% من الشركات المجيبة عن قيامها بنشر تقنية الجيل الخامس خلال العام المقبل.





ويظهر الاستطلاع أيضا قيام المشغلين بتطوير استراتيجيات أعمالهم للخدمات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس، حيث يتطلعون الآن إلى تحقيق أهداف تتخطى قطاع المستهلكين ويتوقعون في المقابل الحصول على الفرص في قطاعي الأعمال والقطاعات الصناعية أيضاً.





وتعليقاً على ذلك، قال توماس نورين، رئيس وحدة تسويق تقنية الجيل الخامس في إريكسون: "أشار 90٪ من المستطلعين في تقرير عام 2016، إلى أن العملاء يمثلون الشريحة الرئيسية في مجال تخطيط الأعمال المرتبطة بتقنية الجيل الخامس وهذا العام، أشار التقرير إلى تقسيم الخطط بين ثلاثة قطاعات، حيث تخطى المشغلون فكرة تحديد الفرص التجارية بقطاع العملاء بل تعداه إلى المؤسسات والقطاعات المتخصصة".





ووفقا للمسح، يرى المشغلون بأن السوق الاستهلاكية أصبحت مشبعة ونتيجة لذلك، یتم توزیع الخطط المتعلقة بتقنية الجيل الخامس لھذا العام بشکل أکثر توازنا بین قطاعات الصناعة المتخصصة (58%) والمؤسسات (56 %) والمستھلکین (52 %).





وكانت أبرز القطاعات الصناعية الثلاثة التي ذكرها المجيبون: وسائل الإعلام والترفيه وتصنيع السيارات والنقل العام، إضافة إلى اعتبار العديد من القطاعات الأخرى كالرعاية الصحية والطاقة والمرافق من القطاعات الأكثر جاذبية لتطبيقات تقنية الجيل الخامس، وتعتقد أغلبية المجيبين بأن إنترنت الأشياء سيلعب دورا هاماً في مجال الاتصال، وأن التعاون مع طرف ثالث سيكون أساسيا في هذا المجال.





ومن ناحية الدخل يعتقد المجيبون بأن تقنية الجيل الخامس ستؤدي إلى توليد إيرادات إضافية من خلال زيادة حصتها في السوق، وانتقال المشتركين في تقنية الجيل الخامس إليها، وارتفاع أسعار الخدمات الجديدة، والتوسع في قطاعات.

تمت مقابلة المستطلعين، الذين شكل المديرين التنفيذيين 50% منهم في المجالات التجارية والتقنية، خلال شهر أغسطس، وهم يعملون لصالح 37 شركة مشغلة عالمية أعلنت توجهها لاستخدام تقنية الجيل الخامس بشكل علني.