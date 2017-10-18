كيا كارينز تتصدر مبيعات الملاكي متعددة الاستخدامات C

كيا كارينز

خاص



استحوذت السيارة كيا كارينز على 48,7% من مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C والتي بلغت 298 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017.



وفي المركز الثاني؛ جاءت بيجو 3008 بحصة سوقية 20.5% ثم فورد C-max؛ بحصة سوقية 13.4% وبيجو 3005؛ بواقع 11,7%.



وقد أسهم في صدارة كارينز العروض الترويجية التي طرحها الموزعون خلال الفترة الماضية رغبة في تصريف المخزون الراكد إليهم. وقد تقلصت قيمة هذه الخصومات بعد التخفيضات التي أقرها الوكيل.



ويوضح مصدر بشركة القصراوي أوتو جروب موزع كيا أن السيارة تباع حاليا بخصم يقارب 5 آلاف جنيه حيث تقدر أسعار الفئة الـ"هاي لاين" منها بواقع 484 ألف جنيه مقابل السعر الرسمي البالغ 489 ألف. ويضيف أن السيارة متوفرة في السوق ويمكن تسليمها فورًا للعميل بعد إنهاء إجراءات التعاقد ودفع قيمتها.

