دياموندز يقصي شنغهاى ويتأهل لنهائى أبطال آسيا

دياموندز يقصى شنغهاى ويتأهل لنهائى أبطال آسيا

على المصرى



أقصى أوراوا ريد دياموندز اليابانى ضيفه شنغهاى الصينى، من الدور قبل لنهائى لدورى أبطال آسيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى إياب نصف نهائى المسابقة، والذى أقيم بين الفريقين على ملعب "سايتاما 2002"، ليتأهل بنتيجة إجمالية 2-1.



سجل هدف اللقاء الوحيد، البرازيلى رافايل سيلفا، عقب 11 دقيقة فقط من إنطلاقة المباراة، ليتأهل لملاقاة الهلال السعودى، الذى أقصى بيرسبوليس الإيراني، بنتيجة إجمالية 6_2، فى نهائى البطولة.



وسيقام ذهاب نهائي التشامبيونزليج الآسيوى يوم 18 نوفمبر المقبل ذهابا، وبعدها بأسبوع تقام مباراة الإياب.