كريم و بهية ينظمان حملة ضد سرطان الثدي

كريم وبهية

خاص



قامت كريم، الشركة الرائدة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، بإطلاق حملة مشتركة مع مؤسسة بهيّة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع المزيد من السيدات على إجراء الفحوصات المجانية للمرض.



وذكر كريم في بيان أن تلك الحملة تستمر على مدار شهر كامل.





وتعليقاً على تلك المبادرة الهامة، يقول السيد/ رامي كاطو، الرئيس التنفيذي لكريم مصر: "تمثل المرأة نصف المجتمع المصري، كما أنها جزء لا يتجزأ من شركتنا، سواءً كانت من الموظفات أو من الكباتن، حيث تنظر كريم إليهن بكل التقدير والاحترام باعتبارهن أثمن أصولها، وعنصرا رئيسيا لنمو وتطوير أعمال الشركة في السوق المصري.



تأتي هذه الحملة بالتعاون مع مؤسسة بهيّة بعد شهور من توقيع كريم على اتفاقية معها لجمع التبرعات الخيرية التي ستساعد بهيّة في مهمتها القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوفير الدعم المالي للسيدات اللاتي تخضن معركة شرسة مع المرض. جاء تنظيم حملة التبرعات في إطار مبادرة #خليك كريم.



يضيف المهندس، تامر شوقي-رئيس مؤسسة بهيّة: "يتمثل الهدف الرئيسي لمستشفى بهية في تحويل الألم إلى أمل، وهو هدف يتطابق مع شعار شركة كريم المتمثل في رسم الأمل والابتسامة على وجوه المصريين.



يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين السيدات حول العالم. فهناك حوالي 1.38 مليون حالة جديدة مصابة بالمرض كل عام حول العالم[1]، كما بلغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي 458000 سيدة حول العالم (IARC Globocan, 2008). وتحدث أغلب حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي في الدول النامية نتيجة تأخر التشخيص ونقص الوعي بالمرض، وضعف خدمات الرعاية الصحية



. ويُعد الكشف المبكر عن المرض من أهم العوامل التي تساعد على الشفاء من المرض، وتتضمن وسائل الكشف المبكر عن المرض إجراء أشعة تشخيصية على الثدي mammography وأشعة بالرنين المغناطيسي MRI وعدد من تحاليل دلالات الأورام





