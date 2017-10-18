راشد: الساحل الشمالي والعلمين الجديدة من محاور التنمية السياحية

الساحل الشمالي

دعاء محمود



قال يحيي راشد، وزير السياحة، اليوم الأربعاء، إن الفترة القادمة ستلقي الضوء على الساحل الشمالي و مدينة العلمين الجديدة كأحد أهم محاور التنمية السياحية.



جاءت تلك التصريحات، بمناسبة مرور 75 عاما على معركة العلمين، تزامنا مع تدشين المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة التي تمثل نموذجا للمدن الساحلية القائمة على التنمية المتكاملة.



وأكد راشد أن الوزارة تولي منطقة الساحل الشمالي و مدينة العلمين الجديدة اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة.



وقال "تعتبر من أهم المناطق السياحية الواعدة لما تتمتع به من مقومات طبيعية ومناخية فريدة علاوة على كونها من المناطق الهامة الجاذبة للاستثمار السياحى نظرا لما تمتلكه من فرص كبيرة فى هذا المجال".



وأضاف " مدينة العلمين الجديدة سوف تسهم بشكل كبير فى تحقيق السياحة المستدامة وهو ما يؤدى بدوره لتحقيق التنمية المستدامة والتى تضع فى قائمة أولوياتها البعد الاجتماعى والنهوض بمستوى معيشة الأفراد والمجتمع".



