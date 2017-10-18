السادات: حملات ترشح السيسى تؤثر سلبًا على المناخ السياسى

محمد أنور السادات

إيمان عوف



أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن انطلاق حملات لدعوة الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية كحملة " علشان تبنيها " وغيرها من الحملات المماثلة وربما تنطلق دعوات قريبا لمليونية أمام الاتحادية كل هذا سوف يؤثر سلبا على المناخ السياسى فى مصر وسوف يزيد حالة العزوف والإحجام عن الترشح لمنافسة السيسى فى الانتخابات أكثر مما نحن عليه الآن، وسوف يؤدى أيضا إلى عزوف الناخبين عن النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة.



وأوضح السادات أنه سواء كانت هذه الحملات مدعومة من مؤسسات بعينها لاختبار شعبية الرئيس أو من بعض المجاملين ومع افتراضنا الكامل لحسن النوايا واحترام رغبة البعض فى دعوة الرئيس للترشح لفترة ثانية تقديرا لدوره ومجهوداته فإن هذه الحملات تشعر كثيرين بأن الأمر أصبح محسوما وأن الرأى العام استبق نتائج الصندوق ومن هنا لا داعى للمنافسة ويمكننا توفير المال والجهد ومبايعة الرئيس أو إجراء استفتاء على استمراره دون انتخابات.



وأشار السادات إلى أن هذا النهج وتهيئة الرأى العام من خلال هذه الحملة ومثيلاتها والتغطية المكثفة لها في وسائل الإعلام المصرية على مختلف أنواعها، وسط انتشار لصور وأخبار توقيع مشاهير على استمارة الحملة كل هذه الأجواء سوف تجعل من ينتوون الترشح يقفون ما بين العزوف والتردد.