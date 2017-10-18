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تواضروس: مسار العائلة المقدسة يعيد مصر إلى خريطة السياحة الدينية
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:37 م
البابا تواضروس في ألمانيا
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البابا تواضروس في ألمانيا
حسين رجب
قال البابا تواضروس الثاني، إن مباركة مسار العائلة المقدسة يعيد مصر إلى خريطة السياحة الدينية
جاءت تصريحات البابا بحسب بيان للكنيسة الأرثوذكسية، عقب زيارته اليوم لمقر السفارة المصرية ببرلين، والتي تأتي في إطار زيارته الرعوية الحالية لألمانيا التي بدأها في 11 من الشهر الجاري.
وفي اللقاء مع السفير المصري بدر عبد العاطي، أوضح البابا أن "المحبة الوطنية التي تجمع المصريين ستجعلهم يجتازون كل الصعاب".
وأضاف أن "مصر أرض مباركة بسبب زيارة العائلة المقدسة في القرن الأول الميلادي".
وتابع: "مباركة بابا روما لأيقونة العائلة المقدسة واعتبار زيارة مسار العائلة المقدسة حج لا شك سيضع مصر على خريطة السياحة الدينية".
وفي 4 أكتوبر الجاري، بارك الفاتيكان فرانسيس، أيقونة رحلة العائلة المقدسة فى مصر، بحضور وفد مصري على رأسه وزير السياحة يحيي راشد.
وأشار "راشد" وقتها في تصريحات صحفية إلى أن إدراج مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة المصرية يصب في صالح الترويج لنمط السياحة الدينية الذى يجذب شرائح كبيرة من السائحين حول العالم لزيارة مصر، كما أنه يُلقى بمزيد من الضوء على المقصد السياحى المصرى.
وجاءت العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عبر طريق العريش وصولا إلى بابليون التى تعرف اليوم بـ"مصر القديمة"، وسط القاهرة ثم إلى منطقة الصعيد بالجنوب
ثم عاودت العائلة الرجوع للشمال مرورا بمنطقة وادي النطرون، ليواصلوا طريق العودة عبر منطقة سيناء إلى فلسطين، وعُرف خط سير هذه الرحلة بـ"رحلة العائلة المقدسة".
وتمثل هذه المباركة دعوة من البابا للحجاج الكاثوليك حول العالم، البالغ عددهم أكثر من ملياري نسمة، لأداء شعائرهم الدينية في مصر العام المقبل.
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