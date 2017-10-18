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شؤون المصريين بالخارج تشارك بمشاورات هجرة اليد العاملة
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:35 م
وفد من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج
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وفد من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج
ولاء البري
تشارك وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمشاورة الإعلامية حول "هجرة اليد العاملة"، بدعوة من منظمة العمل الدولية، بهدف تعزيز مهارات الإعلاميين في مجال هجرة اليد العاملة مما يعزز المنافع المتعددة للهجرة من أجل العمل باعتبارهم شريكا أساسيا فى جميع الجهود التنموية.
وقد افتتح فعاليات المشاورة التي تستمر اليوم وغدال بيتر فان غوي- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ وذلك بمشاركة نخبة من المستشارين الإعلامين لمختلف الوزارات المعنية وممثلي المؤسسات الإعلامية المختلفة .
وتشارك وزارة الهجرة بوفد من إدارة الاعلام بهدف نقل رؤية الوزارة والتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات المانحة ووسائل الإعلام للعمل معا لوضع منحى إيجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
ووجه بيتر فان غوي مدير مكتب العمل الدولي بالقاهرة كلمة مسجلة للحضور أكد فيها أهمية الشراكة بين المنظمة واللجنة ، حيث تمثل قيمة مهمة جداً.
وأشار إلى أن الهجرة بأشكالها المختلفة مهمة جداً لمنظمة العمل الدولية، باعتبارها شكل من أشكال الحصول العمل اللائق.
وسلط الضوء علي أهمية الإعلام في التأكيد على أن البشر في جميع أنحاء العالم خاصةً في شمال إفريقيا وبالتحديد في مصر، مدركين ما نتحدث عنه، معتقدا أن الكثير مما نفعله يخص الحقوقية، وفهم القضايا، لهذا السبب نحن نحتاجكم، لهذا السبب نحن نحتاج إعلاميين ومستشارين لهم صلة بهذه القضايا.
وأوضح أن هناك العديد من الأشكال والطرق المختلفة لمساعدة الجمهور على فهم القضايا ، مؤكدا ضرورة العمل سوياً مع الإعلام، معربا عن سعادته بالعمل مع حكومة مصر ليس فقط من أجل إدراك القضية، ولكن أيضاً للعمل سوياً لجعل هجرة الأيدي العاملة أكثر تنظيماً.
وبدأت الجلسة الأولى للفاعليات بمحاضرة من كل من الباحثة نورهان عبد العزيز بمركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية، والدكتور أيمن زهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة وأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وذلك بتعريف عن هجرة اليد العاملة ، ومعايير العمل الدولية بما في ذلك هجرة العمل ، والاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
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