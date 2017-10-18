البرلمان يناقش أزمة كروت الشحن الأسبوع المقبل

ياسر القاضى وزير الاتصالات 66

اتصالات البرلمان:متابعة خطة القومى للاتصالات بشأن شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية



ياسمين فواز



تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات.



وصرح الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن اللجنة سوف تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن زيادة أسعار كروت الشحن وذلك بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات.



وأكد السعيد أن اللجنة سوف تتابع خطة الجهاز القومى للاتصالات بشأن شبكات المحمول والانترنت للمناطق النائية والمحرومة وستتم مراجعة دقيقة لسوء حالة الشبكات والإنترنت والانقطاع المستمر بهما والأسعار التى لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.



