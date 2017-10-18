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اتصالات وتكنولوجيا
انتهاء أزمة كروت الشحن وضخ كميات كبيرة بالسوق
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 12:02 م
كروت الشحن
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كروت الشحن
محمود جمال
بدأت شركات المحمول الثلاث اليوم الأربعاء، محاسبة عملاء كارت الشحن بالأسعار الجديدة لكروت الشحن بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة منها بالسوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات إن الشركات قررت إلغاء الرصيد القديم الموجود على كروت الشحن الموجودة بالسوق قبل يوم 29 سبتمبر ومحاسبة الكروت القديمة بالنظام الجديد القائم على خصم 36% من الرصيد.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت تلاعب كبير من قبل التجار بأسعار الكروت فكان يتم بيع كارت فئة 10 جنيهات بـ 15 بحجة منح رصيد للعميل 10جنيهات.
يشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق نهاية الشهر الماضي على زيادة أسعار كروت الشحن بناء على دراسات تقدمت بها شركات المحمول الثلاث بعد ارتفاع تكاليف التشغيل.
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