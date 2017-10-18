egypttoday_جيب_رينيجيد

خاص



تصدرت جيب رينيجيد قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 35.5% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 1154 سيارة.



وفي المركز الثاني حلت هيونداي كريتا بنسبة 27.2% فيما جاءت رينو كابتشر في المركز الثالث بنسبة 21% وتبعتها أوبل موكا بواقع 7.4% ونيسان جوك بنسبة 6.4%.



وحلت بيجو 2008 في المركز السادس بواقع 2.3% ثم فيات 500X بنسبة 0.2% وسكودا يتي سافاري بنسبة 0,1%.



وأوضح أحد موزعي سوق السيارات أن بعض طرازات الفئة أصبحت خارج نطاق المنافسة بشكل كامل مثل سكودا يتي سافاري التي تأثرت بصراع الوكيل السابق شركة ارتوك أوتو مع شركة سكودا العالمية وتوقفها عن توريد السيارات إلى السوق المحلية.



وأضاف الطلب على هيونداي كريتا ليس مرتفعًا مقارنة بطرازات أخرى لهيونداي؛ خاصة تلك التي تناسب أسعارها ذوي الدخول المتوسطة مثل فرنا أو إلانترا إتش دي.