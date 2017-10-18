المالية تدشن إدارات للتحليل الاقتصادى بالمصالح

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

❏ المنير: الحصيلة زادت فى السابق بمعدل %15 رغم تدنى حجم الناتج المحلى

❏ إعادة تقييم العقارات المبنية فى التجمع والقرى السياحية

❏ بروتوكول مع اتحاد بنوك مصر خلال أيام لحل النزاعات مع القطاع المصرفى



مها أبوودن



تبدأ المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (ضرائب، جمارك، ضرائب عقارية)، مرحلة جديدة من التطور خلال الشهور القليلة المقبلة، ستشهد إنشاء إدارات للتحليل الاقتصادى، تستهدف رصد الحصيلة الضريبية، وتتبع أسباب الفجوات التى تطرأ فى بعض الأنشطة.



وتستهدف أيضا تلك الإدارات، وضع آليات دقيقة للتنبؤ بالحصيلة الضريبية وربطها بمعدلات الأسعار والحجم الفعلى للنشاط الاقتصادى، حسب تصريحات خاصة لنائب وزير المالية عمرو المنير.



وتعتبر تلك الإدارات مرحلة جديدة قد تسهم فى تحسين الحصيلة الضريبية، لاسيما مع وجود هدف أسمى لدى وزارة المالية، وهو زيادة الحصيلة بواقع %1 سنويا، جراء زيادات فعلية فى حجم النشاط الاقتصادى، وسداد كل فرد نصيبه العادل من الضرائب دون زيادة أو نقصان.



كان "المنير" قد كشف - خلال مؤتمر صحفى بداية الأسبوع الجارى - أن نسبة لا تتخطى الـ %10 فقط من نمو الحصيلة الضريبية جاءت على خلفية زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحصيلة نمت بنسبة %32 عن الحصيلة المحققة خلال العام المالى (2015/2016 )، مع الأخذ فى الاعتبار أن التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لم يبدأ فعليا إلا منتصف العام المالى.



ويشار إلى أن الحكومة أصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة فى سبتمبر ٢٠١٦ إلا أن المهلة الانتقالية لتوفيق الأوضاع امتدت بعدها حتى مطلع يناير الماضى، وبذلك يكون الأثر المالى المطلوب تحقيقه من تطبيق هذا القانون قد تأثر بتطبيقه على نصف عام فقط.



واستعرض «المنير» تفاصيل الحصيلة الضريبية للعام المالى (2016/2017 )، قائلا: إن قطاع البترول تصدر القطاعات الأكثر نموا فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضى، فقد ارتفع بنسبة %520 مقارنة بالعام المالى السابق عليه.



وأرجع هذه الزيادة إلى خلافات سابقة بين مصلحة الضرائب وقطاع البترول تم حلها لترتفع حصيلة الضرائب من القطاع الرئيسى فى الاقتصاد المصرى.



وأضاف أن معدل النمو فى ضريبة القيمة المضافة المحصلة من قطاع الاتصالات حقق زيادة %135 خلال العام المالى الماضى عن العام المالى السابق عليه، فى حين ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المحصلة من قطاع الأسمنت بنسبة %65 بعد أن زادت الضريبة من 5 إلى %13.



وأوضح أن قطاع التبغ ومشتقاته حقق ارتفاعا %23 خلال المالى الماضى مقارنة بالعام المالى السابق عليه.



وعن أكبر القطاعات مساهمة فى الحصيلة الضريبية، فقد تصدر التبغ ومشتقاته الحصيلة بقيمة 40 مليار جنيه، مقارنة بـ 33 مليارا خلال العام المالى قبل الماضى، وجاء فى المركز الثانى قطاع الاتصالات بقيمة 3.8 مليار جنيه، مقارنة بـ2.6 مليار خلال العام الماضى قبل الماضى.



أما قطاع البترول فقد حقق 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ300 مليون جنيه خلال 2015/ 2016.



وقال إن نسبة النمو التى حققها القطاع البنكى لا تتخطى %4، فى ظاهرة تحتاج إلى دراسة أسبابها، إذا أخذنا فى الاعتبار أن حصيلة ضرائب الأذون وسندات الخزانة جزء من الحصيلة الضريبية للبنوك.



وفى شأن آخر كشف «المنير» - فى تصريحات لـ«المال» أن مصلحة الضرائب العقارية، ستبدأ مراجعة تقديرات العقارات المبنية فى عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية، لاسيما فى قرى الساحل الشمالى ومناطق التجمع والقاهرة الجديدة،ومعظم المدن الجديدة، نظرا لأن آخر تقدير لها كان عام 2008، عند صدور القانون أو الفترة التى تبعته مباشرة، وهو مايعنى تغير قيم تقديرات تلك العقارات، وبالتالى قيم الضرائب المستحقة عليها.



وأوضح أن الوزارة ستضيف بعض الدعاية الجديدة لحملة قانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف التوعية لأهمية الفاتورة وإبراز الحوافز التى يقدمها القانون للملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية.



يشار إلى أن "المالية" بدأت حملتها التليفزيونية للترويج لقانون الضريبة على القيمة المضافة، منذ بضعة أشه، كما بدأت حملة الأوت دور منذ أسابيع، روجت خلالها للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، والتى كانت خاضعة فى ظل قانون الضريبة على المبيعات مثل الشاى والسكر ومجموعة الألبان.



وأضاف أن وزارته ستنتهى من تحديد قائمة مشروعات الحفر والتنقيب التى سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم صياغة تلك القائمة فى شكل بروتوكول تعاون، بعد موافقة الهيئة العامة للبترول، وأخذ رأى الشركات الأجنبية العاملةفى المجال داخل مصر.



و أشار إلى أن قانون ضريبة المبيعات كان يعفى كل الأنشطة المرتبطة بشكل وثيق مع نشاط الحفر والتنقيب، وكانت هناك قائمة معتمدة ببعض الأنشطة الخاضعة، إلا أنه فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، أصبح من المستحسن وضع قائمة سلبية بالأنشطة المعفاة بدلا من تحديد الأنشطة الخاضعة، لأن قانون القيمة المضافة يعتمد، فى فلسفته، على تعميم خضوع جميع السلع والخدمات عدا ما أعفى منها بنص خاص.



وخلال - مؤتمر صحفى عقد مطلع الأسبوع الجارى - كشف «المنير» أن قطاع البترول حقق قفزة فى الحصيلة الضريبية للعام المالى (2016/2017 )، بلغت نسبتها %520، بسبب تسوية واحدة نتجت عن حل نزاع ضريبى وحيد مع الهيئة العامة للبترول بلغت حصيلته 13 مليار جنيه، فيما كشف أن 7 شركات بترول فقط من قائمة أكبر الممولين سددت للضرائب، نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى نفسه.



وفيما يخص سريان العمل داخل مصلحة الضرائب لمتابعة تنفيذ قانون القيمة المضافة، وتلقى استفسارات المواطنين، قال «المنير» إن وزارته أنشأت موقعا إلكترونيا وحسابا على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وخطا ساخنا، تستهدف من خلالها الرد على تساؤلات المواطنين، مشيرا إلى أن حساب "فيس بوك" تلقى حتى الآن 100 تساؤل، وتم الرد عليها جميعا.



وطالب المواطنين بالدخول إلى تلك الأدوات للتعرف على حقوقهم وواجباتهم فى ظل قانون القيمة المضافة، والتعرف على أبواب صرف حصيلة الضرائب.



وقال "المنير" إننا سنعدل طرق محاسبة عدد من الشركات العاملة فى قطاع أو اثنين فقط، بعد اكتشاف وجود فجوة بين ما تحققه من إيرادات، وما تدفعه من ضرائب، فى طريقنا لتحسين أداء الحصيلة الضريبية.



وأكد أن "المالية" تطمح فى زيادة فى الحصيلة الضريبية ليبلغ معدلها %14.6 من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الجارى 2017/2018، وهو ما يعنى زيادة نسبتها أكبر من %1 عن مستهدفات العام المالى السابق 2016/2017.



و كشف أننا كنا نحقق معدلات قريبة من ذلك فى أعوام مضت منذ فترة ووصلنا لمعدلات %15 قبل عام 2010، لكنها كانت تتحقق فى ظل انخفاص قيمة الناتج المحلى، ومعدلات الزيادة السنوية فيه، أما الآن فمعدلات الزيادة السنوية فى الناتج المحلى كبيرة للغاية، وتحتاج إلى مجهود أكبر فى تحصيل الضرائب على الأنشطة التى تولد هذا النمو.



وقال إن نتائج الحصيلة المتحققة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، أظهرت تحسنا كبيرا فقد زادت بنسبة %1 عن المستهدف، مما يعنى أن الحصيلة الضريبية تسير فى اتجاهها الصحيح للتحسن.



وشدد على أن حجم الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2017/2018، بلغت 88.6 مليار جنيه، مقابل 57.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى السابق وبنسبة نمو %155 عن الربع المماثل، و%1 عن المستهدف.



وخلال مؤتمر صحفى عقد مطلع الأسبوع الجارى، كشف المنير عن أن حصيلة ضرائب القيمة المضافة بلغت 50.7 مليار جنيه، مقارنة 27.3 مليار جنيه بنسبة نمو %79 عن المحقق فى الربع الاول من العام المالى السابق 2016/2017، كما ان مرتفعة بنسبة %3 عن الربط الضريبى المستهدف للربع.



وأشار إلى أن حصيلة ضرائب الدخل خلال الربع الأول بلغت 21.7 مليار جنيه، مقابل 16 مليارًا فقط، خلال الربع الأول من العام المالى الماضى، بنسبة نمو %36، ونسبة زيادة عن المستهدف بواقع %8.



وانخفضت حصيلة الجهات السيادية عن المستهدف خلال الربع الأول ( البنك المركزى، قناة السويس، هيئة البترول ) لتحقق 16.1 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه، كانت مستهدفة وبنسبة تنفيذ بلغت %88، لكنها نمت %24 عن المحقق، خلال الربع الأول من العام المالى الماضى.



وفيما يخص انخفاض أعداد طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التى قدمت خلال مهلة تنفيذ القانون، التى امتدت عامًا واحدًا، انتهى فى ٢٨ سبتمبر الماضى، قال المنير: «اتفهم تخوف البعض خلال الشهور الأولى لتطبيق القانون، أو رغبة البعض فى الحفاظ على ودائعهم البنكية، والفوائد المتحققة منها، أو غيرها من الأسباب التى نتجت عن عدم وجود ثقة فى حل النزاعات دون تحقيق حصيلة، لكن مع التطبيق العملى اتضح للجميع أن مصلحة الضرائب وافقت على حل بعض النزاعات بالموافقة على خسائر».



وأوضح أنه رغم انخفاص الحالات التى تقدمت لإنهاء المنازعات عن المتوقع، إلا أن ما حل من نزاعات داخل اللجان الداخلية بلغ 29 ألف منازعة، كما صدر خلال نفس العام 32 ألف قرار لجنة طعن.



وكشف المنير عن أن حصيلة إنهاء المنازعات الضريبية خلال العام الماضى، بلغت 15 مليار جنيه، تحصيلها من إنهاء منازعات مع 4138 حالة منازعة مع ممولين، منها 13 مليار جنيه، من إنهاء منازعة وحيدة مع الهيئة العامة للبترول.



وأشار إلى أن عدد الطلبات التى قدمت حتى نهاية فترة تنفيذ قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بلغ 10850 طلبًا بأوعية ضريبية متنازع عليها تبلغ 40 مليار جنيه ضرائب دخل، و22 مليار جنيه ضرائب مبيعات، وأن عدد الطلبات المقدمة بلغت 4700 طلب على الدخل، و2615 طلبًا بضريبة المبيعات.