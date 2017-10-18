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بورصة وشركات
إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك الكويت الوطنى بالبورصة
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 11:40 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء، إن ادراج أسهم الزيادة المجانية لرأسمال بنك الكويت الوطنى –مصر على قاعدة بيانات البورصة سيبدأ غدا الخميس.
ووافقت لجنة القيد بجلستها المنعقدة فى 4 أكتوبر الجاري على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 1 مليار جنيه مصرى إلى 2.5 مليار جنيه مصرى.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس مال المصدر و المدفوع للبنك من 1 مليار جنيه مصرى إلى 1.5 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 500 مليون جنيه مصرى.
وتوزع الزيادة على عدد 50 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه مصرى للسهم الواحد (الإصدار الخامس عشر) وذلك (بواقع 0.5 سهم مجانى لكل سهم أصلى)، وتمول الزيادة من الاحتياطى العام و الأرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2016.
وينتهى الحق فى التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوماليوم الاربعاءالموافق (بواقع 0.5 سهم مجانى لكل سهم أصلى) ، على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول غد الخميس.
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