بحضور بوتين.. روسيا تستقبل شباب 180 دولة من بينها مصر

روسيا

ولاء البري:



استقبل السفير المصري في موسكو الدكتور محمد البدري، وفد الشباب المصري برئاسة شريف جاد المشارك بالمهرجان العالمي للشباب والطلبة الذي يعقد في سوتشي حاليا ويختتم 22 أكتوبر الجاري، حيث نظمت السفارة حفل عشاء للوفد الكبير المكون من 102 شاب وفتاة من كافة التخصصات.



وأكد البدري أن شباب مصر محظوظ وأفضل من زمننا، حيث وصل حجم الاهتمام بالشباب من قبل القيادة السياسية إلي قدر غير مسبوق، وأن هذه الفرص المتاحة الآن في تولي الشباب للمناصب القيادية سيتيح الفرصة لخلق كوادر مصرية واعدة وقادرة علي قيادة مشوار التنمية الشاملة.



وأشار البدري إلى أن مشاركة مصر في المهرجان أمر بالغ الأهمية لكونه أضخم تجمع شبابي علي مستوي العالم لنقل رسالتنا المحبة للسلام الي شعوب هذه الدول.



وعبر السفير عن سعادته أن العلاقات المصرية الروسية شهدت طفرة كبيرة ومستمرة في الصعود، وتمني البدري لشباب مصر التوفيق وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا بين 180 دولة، واكد أن أعضاء الوفد هم بمثابة سفراء لمصر.



ووجه رئيس الوفد شريف جاد الشكر للسفير الدكتور محمد البدري، والمكاتب المعاونة من الثقافة والإعلام والسياحة، علي كل ما بذل من جهد لتسهيل مهمة المشاركة المصرية، وصرح جاد أن الوفد يضم نخبة متميزة من الشباب في مختلف المعارف ولديهم برنامج متنوع لتقديم الثقافة والعلوم والفنون المصرية.



وسيقام المعرض بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، كما تقام جدارية تعبر عن دور الشباب في التنمية وعمق العلاقات المصرية الروسية، وحفل موسيقي وعرض لمنتدي الشباب العالمي في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما تقدم مصر أوراق عمل في أقسام الحوار الثقافي والعلمي والإعلامي، ويهتم الوفد برصد ونقل خبرات الوفود الأخري، خاصة في مجالات التعليم والبيئة ونقلها للمسؤولين في مصر من خلال تقرير شامل عن المشاركة المصرية في المهرجان العالمي للشباب والطلبة الذي تنظمه روسيا في مدينة سوتشي.



وكان الرئيس بوتين قد افتتح المهرجان في حضور 23 ألف شاب وفتاة من 180 دولة و7 آلاف متطوع وسط اهتمام إعلامي كبير وإجراءات أمنية شديدة.