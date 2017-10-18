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بورصة وشركات
آرشر تتولى الاستشارات المالية لمصنع الجيوشى موتورز
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 11:29 ص
شركة آرشر للاستشارات المالية
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شركة آرشر للاستشارات المالية
أسماء السيد
تعمل شركة «أرشر للاستشارات المالية»، خلال الفترة الراهنة على الانتهاء من الدراسات التمويلية الخاصة بإنشاء مصنع تجميع سيارات بالسوق المحلية، لصالح شركة «الجيوشى موتورز»، إلى جانب العمل على دراسات مصنع أدوية فى دولة السعودية.
وتأسست شركة «أرشر للاستشارات المالية» 2006، ويبلغ رأسمالها 250 ألف جنيه، وتعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية، وتمويل الشركات، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وينقسم هيكل ملكيتها بين %90 لمحمد نادر، و%10 للمستثمرين آخرين.
واستحوذت فى إبريل الماضى، على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، فى صفقة قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه، وإجراء إعادة هيكلة إدارية للشركة، بشكل جزئى،، وتغيير اسم الشركة لـ»أرشر للتأجير التمويلي».
وقال محمد نادر، رئيس مجلس إدارة شركة «أرشر»، إن شركته تعمل على تدبير أموال لصالح شركة «جيوشى موتورز» ﻹنشاء مصنع لتجميع قطع السيارات فى إطار تعاقد «جيوشي»، مع شركة «فاو» الصينية، لتصبح وكيل حصرى لها محليًا.
ووقعت شركة «جيوشى موتورز»، خلال يونيو المنقضى، اتفاقية تعاون مع شركة فاو أكبر مجموعة مملوكة للحكومة الصينية، لتصبح بذلك جيوشى موتورز الوكيل الحصرى لهذه العلامة الصينية العالمية فى مصر.
وأشار إلى أن المصنع الجديد، من المتوقع إنشاءه بمنطقة العاشر من رمضان، ويستهدف البيع فى السوق المحلية، وخارجيًا، فى دول إفريقيا، وبعض الدول العربية، رافضًا اﻹفصاح عن التكلفة اﻹجمالية للمصنع.
كما تبحث شركة «أرشر للتأجير التمويلي» التابعة تدبير تمويلات لصالح 12 شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه، فى قطاع النقل والصناعة، والتعليم والمقاولات، بهدف تمويل توسعات، وفقا لنادر.
وكشف نادر عن أن شركته تتولى إعداد دراسة الجدوى لإنشاء مصنع اﻷدوية بدولة السعودية، لصالح مستثمرين محليين وسعوديين، لافتًا إلى أن الشركة ستتولى مهمة تدبيرتكلفة التمويل البالغة 80 مليون دوﻻر من عدد من البنوك.
وأضاف، أن شركته خاطبت عددًا من البنوك والهيئات السعودية لتدبير المبلغ المطلوب.
وكشف رئيس مجلس اﻹدارة، عن تولى شركته مهمة المستشار المالى، لطرح شركة تعمل فى قطاع العزل والنسيج فى البورصة الرئيسية، خلال الربع اﻷخير من العام المقبل، بحصة تتراوح بين 30 إلى %35، بهدف تمويل توسعات، رافضًا اﻹفصاح عن أى معلومات أخرى.
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