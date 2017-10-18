كارتل كابيتال تتخارج من Wealth OPS

أيمن أبوهند

أحمد على



تخارجت شركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر الأمريكية، من شركة «Wealth OPS» الأمريكية المتخصصة فى مجال إدارة الثروات وإدارة صناديق الاستثمار، فيما تعتزم الشركة الدخول فى أنشطة تحويل الأموال وبيع الديون.



وكشف أيمن أبوهند، مدير العمليات التحليلية بالشركة الأم، ومدير الاستثمار بمكتب الشركة بمصر، عن أن صندوق «كارتل كابيتال» بدأ فى اتباع سلسلة من التخارجات من بعض القطاعات التى حققت أهداف إستراتيجية الصندوق، عقب وصول عمره لـ 10 أعوام، إذ باعت حصتها بشركة «Wealth Ops « الأمريكية، رافضًا الكشف عن قيمة الصفقة.



وأضاف فى تصريح لـ «المال»، أن شركته زادت من حصتها فى شركة تأمين تابعة بـ Advisable Wealth الأم، عبر رفع رأسمالها لـ 10 ملايين دولار، بدلًا من 5 ملايين دولار، لتستحوذ «كارتل كابيتال» على %90 من شركة التأمين.



وأوضح مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن شركته استحوذت على %50 من شركة متخصصة، فى عمليات بيع الديون بإنجلترا، بقيمة استثمارية بلغت 5 ملايين دولار.



وأشار أبوهند، إلى أن «كارتل كابيتال» الأم تعتزم اختراق مجال «تحويل الأموال»، إذ تدرس فرص للاستحواذ على إحدى الشركات العاملة بذلك القطاع، بجانب دراسة تأسيس بنك استثمار بمجال الترويج وتغطية الاكتتابات.



يُذكر أن «كارتل كابيتال» أسست فى 2015 الماضى، بتأسيس شركة «Wealth OPS» المتخصصة فى مجال إدارة الثروات، وإدارة صناديق الاستثمار برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بين مستثمرين من الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا.



ويبلغ حجم أعمال شركة «Wealth OPS» 2 مليار دولار سنويًا فى السوق الأمريكية، فيما تدير أصول لشركات تأمين أمريكية بقيمة من 2 إلى 4 مليارات دولار.



تعتبر «كارتل كابيتال مصر» ذراعا للشركة الأم الأمريكية، التى تأسست 2004، شركة متخصصة فى الاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر، التى تمد الشركات الناشئة Start up’s بالتمويلات اللازمة، ولدى الشركة صناديق استثمار متعددة بأمريكا ومنطقة الشرق الأوسط، ودخلت فى 100 عملية استثمار مباشر وشراكة فى مجالات متعددة.