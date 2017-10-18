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بنـــوك
استقرار سعر الدولار بداية تعاملات الأربعاء
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 11:20 ص
الدولار الأسترالي
أخر الأخبار
الدولار الأسترالي
هبة حامد:
سجل بنك التعمير والإسكان، أعلى سعر لشراء الدولار مع بداية تعاملات الأربعاء، ليصل 17.61 جنيهًا.
وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول قرشين ليسجل17.60 للشراء، و 17.70 للبيع، وفي بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.60 للشراء و 17.70 للبيع.
وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.59 للشراء، و17.70 للبيع، فيما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية للدولار ليسجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع، وفي مصرف ابو ظبي الإسلامي انخفض سعر الدولار ليسجل 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع بانخفاض قرش، في البنك المركزي المصري ارتفع الدولار قرشا ليسجل 17.59 للشراء، و 17.70للبيع.
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