البيروقراطية تعاند تعويضات البناء والتشييد

شركات المقاولات

❏ أسامة بطاح: «15 20-» مليون جنيه نصيب «المحمودية»

❏ شمس الدين يوسف: أكثر من 5 آلاف شركة تنتظر صرف مستحقاتها

❏ محمد طارق: تدبير السيولة وراء التأخير



محمود زكى



يشهد قطاع التشييد والبناء، حالة من الغضب، نتيجة تأخر صرف التعويضات لشركات المقاولات، عن الفترة من بداية مارس إلى نهاية ديسمبر من العام الماضى، خاصًة بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات فى يوليو الماضى.



وقال عدد من خبراء التشييد إنه لا يوجد سبب واحد يبرر تأخر صرف التعويضات لشركات المقاولات، خصوصا بعد توافر جميع الشروط، مؤكدين أن ذلك يعد تعنتا من الجهات الإدارية ويقلل من فرص نمو القطاع ويؤخر تسليم المشروعات، بينما يرى آخرون أن التأخر يرجع إلى تدبير الدولة للسيولة المالية لتعويض الشركات.



ويؤكد المهندس شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، وعضو لجنة تعويضات المقاولين، أن تأخر صرف التعويضات يؤثر بصورة كبيرة على نمو القطاع، وهو ما يؤدى إلى تعميق أزمته، والتأخر فى إنهاء مشروعات الدولة، والتى تهدف إلى التنمية.



ويضيف أنه ليس هناك أى مانع من صرف التعويضات وذلك بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن «البيروقراطية» هى المسئول الأول عن تأخير تنفيذ ذلك القانون.



ويشير إلى أن شركات المقاولات حصلت على قرار بمد تنفيذ مشروعاتها لمدة 6 أشهر، وقد يطلب اتحاد مقاولى التشييد والبناء مده فى حال تأخر صرف التعويضات للمقاولين، تحسبًا لسحب المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها.



ويشدد على أن هناك تعنتا من الجهات الإدارية، سواء لصرف تلك التعويضات، لافتا إلى أن تشريع القانون كان حريصا على حق المقاول، بالإضافة إلى أن البنود ليس بها أى لبس، مما يستدعى كل هذا التأخير فى صرف التعويضات، وهناك عدد من الجهات تتعنت فى صرف التعويضات بحجة أن القانون لا ينطبق عليهم وهو ما ينافى مواد القانون ولائحته التنفيذية فقد ألزم القانون تعويض شركات المقاولات فى الفترة من بداية مارس وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضى، بما فى ذلك القطاعين الحكومى والخاص.



ويوضح أن هناك جهات تطلب خطابات موثقة من الوزارة التابعة لها لبحث صرف التعويضات رغم أن القانون لا ينص على هذا، خاصًة وأنه أقر وجود لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان تتولى دراسة تعويض المقاولين دون الحاجة إلى الوزارات الأخرى.



وأشار إلى أن اتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى ليس لديه أى مانع من توعية الجهات الإدارية التى لا تعلم الخطوات الخاصة بصرف التعويضات، وذلك من خلال دورات تدريبة يقدمها الاتحاد غير أن هناك عددا من الجهات الإدارية لا تريد هذا وهو ما يعتبر تعنتا واضحا.



ونوه «شمس الدين» بأن هناك أكثر من 5 آلاف شركة لها الحق فى صرف التعويضات عن الفترة التى نص عليها القانون، سواء شركات مقاولات تقوم بتنفيذ مشروعات تابعة للقطاع الخاص أو القطاع الحكومى بجهاته المختلفة، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة تعويض المقاولين تصل إلى %30 من تلك المشروعات، والتى تتجاوز 200 مليار جنيه تقريبًا.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، فى يوليو الماضى بعد موافقة مجلس النواب.



ونص القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية فى مادته الأولى: «على أن تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة 1 من القانون، والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016».



ونصت المادة الثانية، على أن يلغى أى حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويقول المهندس أسامة بطاح، عضو المجلس التنفيذى لشركة المحمودية للمقاولات العامة، إن قانون تعويضات المقاولين، والذى أقره البرلمان ورئيس الجمهورية حافظ على حقوق شركات المقاولات، وكذلك كرامتهم.



وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية فى تأخر صرف التعويضات والمقاولين، ترجع إلى تعنت موظفى الدولة فى عدم مراعاة المصلحة العامة، موضحًا أن تأخر صرف التعويضات يعنى تأخر استكمال المشروعات لعدم وجود سيولة مالية لدى الشركات، وهو ما يؤدى إلى عرقلة مسيرة التنمية التى وضعتها الدولة.



وأوضح أن تأخر صرف التعويضات يتسبب فى أزمة حقيقية لدى جميع شركات المقاولات بجميع فئاتها مشيرا إلى أنه فى حال زيادة تأخر صرف التعويضات، سيؤدى إلى تخارج عدد كبير من الشركات فى ظل عدم القدرة على إكمال المشروعات لعدم وجود سيولة مالية لديهم وبالأخص الشركات المتوسطة والصغيرة.



ولفت إلى أنه كان يجب على القانون أن يعتبر اللجنة دائمة وليس لوقت معين تنتهي عملها بعد صرف التعويضات فى الفترة من أول مارس إلى نهاية ديسمبر، وذلك نتيجة القرارات الاقتصادية التى نتجت عن تلك الفترة، موضحًا أن القرارت الاقتصادية لم تنته عند ذلك الحد، بل تم تحريك لأسعار المحروقات فى 29 يونيو الماضى، وهو ما تسبب فى زيادة التكلفة على شركات المقاولات.



وتابع: «يجب على اتحاد مقاولى التشييد والبناء مطالبة الدولة بتعويض آخر عن تلك الفترة، بالإضافة إلى مد فترة تنفيذ المشروعات فى حال تأخر صرف التعويضات للمقاولين».



وأكد أنه وفقًا لنسبة الزيادة فى المشروعات التى تقوم «المحمودية» بتنفيذها، فإن حجم التعويضات التى يجب أن تحصل عليها يتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه.



بينما يقول المهندس محمد طارق، مدير التطوير لشركة «ccc» العالمية للمقاولات، ونائب رئيس لجنة التشييد والبناء لدى جمعية شباب رجال الأعمال، إن تأخر صرف تعويضات المقاولين قد يكون نتيجة لتدبير السيولة المالية من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة فى حالة احتياج دائم إلى شركات المقاولات، خاصة لتنفيذ رؤيتها فى التنمية 2030.



وأضاف أن التأخر سبب أزمة لشركات المقاولات ولكنه لن يصل إلى حد التخارج من السوق، خاصة وأن حجم الأعمال المطروح من الدولة والقطاع الخاص كبير جدًا، وهو ما يجعل الشركات تزيد من حجم أعمالها.



وأوضح أن الدولة جادة فى تعويض شركات المقاولات عن الفترة المحددة وفقًا للقانون، وذلك بعد القرارت الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يجب على شركات المقاولات الصبر لحين تدبير السيولة المالية لصرف التعويضات.