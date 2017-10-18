وزير الإسكان: العلمين الجديدة تستوعب 4 ملايين نسمة

مدبولى فى العلمين الجديدة

❏ بدء تشطيب 2000 وحدة بالمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى

❏ المنطقة الساحلية تشمل فنادق سياحية توفر 20 ألف غرفة

❏ الانتهاء من «1 كم» من الكورنيش السياحى

❏ منطقة صناعية على 9000 فدان.. وانطلاق أعمال الطرق

❏ خطوات لإنشاء أول جامعتين بالمدينة.. ومحطة صرف صحى

❏ الهيئة الهندسية تنفذ محطة تحلية بطاقة 150ألف م3/يوم



بدور إبراهيم



كشف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن الهيئة انتهت من تنفيذ 1 كم من الكورنيش السياحى بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المدينة من المقرر أن تستوعب من 3 إلى 4 ملايين نسمة.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير لتفقد أعمال تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، والكورنيش، والممشى السياحى، بمدينة العلمين الجديدة، استعدادًا لاستقبال رئيس الجمهورية، وضيوف مصر خلال احتفالية تقام بداية الأسبوع المقبل، بمناسبة مرور 75 عاماً على معركة العلمين، ووضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة.



وأوضح مدبولى أن هناك 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعى، ومتميز، مرحلة أولى بالمدينة منها 2000 وحدة جاهزة للتسليم.



وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة، مدينة متكاملة تنهى فكرة أن الساحل الشمالى مجرد مصيف، مشيراً إلى أن المدينة بها منطقة صناعية، وأحياء سكنية، وجامعات، ومنطقة ساحلية سياحية، وهى واحدة من 13 مدينة جديدة تتولى الدولة تنفيذها حالياً.



ولفت إلى أن المنطقة الساحلية تشهد تنفيذ فنادق سياحية، توفر 20 ألف غرفة فندقية، تعمل على مدار العام، كما أن هناك منطقة صناعية تقدر بـ9 آلاف فدان، وبدأت أعمال تنفيذ الطرق بها، وحالياً التنسيق مع المستثمرين الصناعيين.



وبشأن منطقة الجامعات، أضاف أن هناك خطوات لإنشاء أول جامعتين بالمدينة، مؤكداً أن الهيئة حريصة على تنفيذ جميع المبانى الخدمية اللازمة لسكان المدينة، كما أن منطقة الكورنيش تضم ممشى سياحى، وحارات للدراجات، ومطاعم، وكافيهات، وملاعب للكرة الطائرة والتنس.



وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى تنفيذ محطة تحلية المياه، التى تخدم المدينة، بطاقة 150 ألف م3/يوم، وتنفيذ محطة الصرف الصحى بطاقة 100 ألف م3/يوم، مشيراً إلى أنه حالياً تنفذ الطرق الداخلية بالمدينة، والانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلى، بطول 38 كم، من طريق وادى النطرون العلمين وحتى سيدى عبدالرحمن، الذى نفذته شركة المقاولون العرب، يبلغ عرض الطريق ٥ حارات، بخلاف حارتى الخدمة، ويتبقى بمخطط هذا الطريق 10 كم، من تقاطعه مع طريق وادى النطرون العلمين، حتى بوابة 1 لمارينا، على الطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح، وبدأ تنفيذها، ومن المقرر تنفيذ 3 أعمال صناعية بالطريق.