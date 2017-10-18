انتهاء أولى مراحل الظهير السكنى لوادى التكنولوجيا.. مارس المقبل

نعيمة محب

نادية صابر



قالت الدكتورة نعيمة محب، مديرة إدارة وادى التكنولوجيا، إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لأول تجمع سكنى بمشروع وادى التكنولوجيا خلال الربع الأول من عام 2018 ، ويشمل 100 منزل بمساحة 65 مترًا مربعًا دور واحد قابل للتعلية.



وأكدت أن التجمع السكني يعتبر أول ظهير للنشاط الصناعى بالمشروع، ويتضمن منطقة خدمات متكاملة تشمل مبنى شرطة ومبنى بريد ومبنى سنترال ووحدة صحية ومخبزًا وسوقًا تجارية ومسجدًا ومدرستين، بالمرافق الرئيسية، بجانب إنشاء سياج شجرى كامل للمسطح بإجمالى 200 فدان .



وأوضحت أن منطقة الخدمات فى التجمع السكنى تقام على مساحة 26 فدانا، بما يمثل %13 من إجمالى مساحة التجمع، وتصل مساحة الطرق بنحو 56.8 فدان بنسبة %28 بينما المنازل تقام على مساحة 117.2 فدان بنسبة %58.6.



وأضافت أن المرحلة الأولى من التجمع السكنى، تم تمويله بالكامل من وزارة الإسكان بقيمة تقديرية تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المنطقة السكنية المقررة إقامتها جاءت بهدف توطين العاملين فى المشروعات، مما يتمشى مع هدف تعمير وتنمية سيناء باعتبار الوادى قطبا تنمويا مهما فى مشروع تنمية محور قناة السويس ومحور الإسماعيلية / العوجة.



وقالت إنه من المقرر الانتهاء من محطة الصرف الصحى والمعالجة بالوادى فى يونيو المقبل، مضيفة أن شركة المقاولون العرب تقوم بعمليات التجميع والمعالجة، الخاصة بمحطة الصرف الصحى (شاملة محطة رفع بمشتملاته) بطاقة 5000 متر مكعب يوميا.



وأوضحت أن المرحلة الأولى من مشروع الوادى، يقام على مساحة 3030 فدانا، يتضمن إسكان وخدمات وصناعات تكنولوجية ذات التقنية العالية، والصناعات التكاملية، أبرزها الإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية.



وقد صدر قرار جمهورى بشأن اعتبار منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية ذات طابع خاص، والتصديق بالموافقة على ضم مشروعى «وادى التكنولوجيا» شرقا وضاحية الأمل الجديدة بالقنطرة غرب ضمن المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس.