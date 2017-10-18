الخط العربى يسلم أصوله لهاباج لويد الألمانية

ميناء السخنة

المال ـ خاص



انتهى الخط العربى للملاحة الذى تديره شركة الملاحة العربية المتحدة «UASC» من تسليم أصوله بالكامل لشركة «هاباج لويد» الألمانية، بعد توقيع الشركتين اتفاقية دمج فى أبريل الماضى، استحوذ بموجبها الخط الألمانى على أصول وخدمات شركة الملاحة العربية .



وقال عمرو إسماعيل، مدير عمليات «هاباج لويد» إن شركته استحوذت بموجب اتفاقية الدمج على نسبة %72 من الأصول والأرباح فى حين تبلغ نسبة الخط العربى 28 %.



ولفت إلى أن الدمج يمثل أهمية كبيرة لخط الـ «هاباج لويد» و يتيح للخط تغطية عمليات التشغيل فى منطقة الخليج العربى والشرق الأقصى، فضلا عن إضافة خدمات ملاحية جديدة تابعة للخط فى هذه المنطقة.



ولفت إلى أن الخط بصدد التوسع فى خدمات الصادر والوارد بزيادة حجم المنقول من التجارة البحرية بين مصر ودول الخليج، مضيفا أن الخط مهتم بزيادة حجم أعماله فى مصر ويستحوذ بالفعل على %45 من حجم تداول الحاويات فى ميناء دمياط بمعدل 30 سفينة شهريا تتردد على ميناء دمياط .



و أوضح أن شركته تدرس تنمية حجم أعمالها فى نشاط نقل الحاويات من موانئ مصر إلى موانئ العالم بعد التخفيضات التى أعلنها الفريق مهاب مميش رئيس اقتصادية قناة السويس على رسوم الميناء والرسو والإرشاد.



و«هاباج لويد» الألمانى يمتلك حجم عمليات مناسب فى موانئ السخنة والإسكندرية، وغرب بورسعيد ودمياط إلا أنه سحب عملياته بعد الأزمة الأخيرة، لانسحاب تحالف «الإليانس» من شرق بورسعيد بعد صدور قرارات النقل بزيادة رسوم خدمات الموانئ، ومقابلات الانتفاع بالأنشطة، ولكن هناك خطة للعودة.



وقال إن عدد السفن التابعة للخط والتى تتردد فى خدمات ملاحية مختلفة على موانئ مصر تبلغ 50 سفينة، بالإضافة إلى خدمات تابعة للخط مع خطوط أخرى بإجمالى 150 سفينة شهريا.



وأوضح أن تخفيضات الرسوم ستشجع الخطوط للعودة لموانئ بورسعيد، خاصة وأن الاقتصاد العالمى بدأ فى التعافى، فضلاً عن وجود مؤشرات تشير إلى زيادة حجم تداول الحاويات، خاصة البضائع المصدرة من الصين لأوروبا ودول البحر المتوسط.



ووصف ميناء شرق بورسعيد بالميناء الذكى، الذى تفضله أكثر الخطوط الملاحية الكبرى، والتى بدأت بالفعل فى دراسة حسابات العودة بدءا من ديسمبر المقبل، فى ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة، ومنها على حد قوله ارتفاع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتنشيط تجارة البضائع العامة.