EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
انضمام وحدات بحرية جديدة للأسطول البحري المصري
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:45 ص
القوات البحرية تستعد لاستقبال الغواصة الألمانية 41
أخر الأخبار
القوات البحرية تستعد لاستقبال الغواصة الألمانية 41
بدور إبراهيم:
وصلت إلي قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400، بعد اتمام اجراءات الاستلام بمينائي لوريون الفرنسي وكايل بالمانيا في رحلة عودة إلي مصر استغرقت عدة أيام تخللها تنفيذ تدريب مشترك مع القوات البحرية الفرنسية بالمحيط الأطلنطي، وبوصول الوحدات الجديدة قامت الفرقاطة "الفاتح" يتنفيذ أولي مهامها التدريبية بإجراء رماية بالذخيرة الحية بنطاق قاعدة الإسكندرية البحرية أبرزت المستوي التدريبي المتميز لأطقم الوحدة البحرية الجديدة.
ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة الفاتح والغواصة 42 ضمن فعاليات المناورة التكتيكية التعبوية "ذات الصواري 2017" التي تنفذها القوات البحرية تزامنا مع الاحتفال بالذكري 44 لانتصارات أكتوبر والعيد 50 للقوات البحرية المصرية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا