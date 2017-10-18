الفريق مهاب مميش

❐ ممثلو القطاع : استمرارها يلتهم حوافز مميش

❐ ارتباك بين الأجهزة بسبب الفاتورة رغم مرور شهر على التطبيق



أمانى العزازى



طالبت شركات الملاحة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بإلغاء القرارات السابقة على صدور قرار 127 لسنة 2017 والذى يمنح تخفيضات فى الرسوم للسفن العابرة لموانئ المنطقة الاقتصادية.



وشددت الشركات على ضرورة إلغاء نسبة الزيادة السنوية البالغة %5 التى نص عليها قرار وزير النقل رقم 488 لسنة 2015 وذكرت الشركات أن الاستمرار فى تطبيق تلك الزيادة، يعد انتقاصا من الحوافز التى منحها «مميش».



وأكد أحمد شعبان، مدير شركة «فيرترانس» للملاحة، أن تطبيق قرارات تخفيض رسوم الإرشاد والرسو والميناء بنسب استرشادية، على معدلات تداول الحاويات فى الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية، بدأ تطبيقه فى 7 سبتمبر الماضى وبعد إقرار الزيادة السنوية المنصوص عليها فى القرار الوزارى 488 الصادر ديسمبر 2015 بنسبة %5 على جميع رسوم الخدمات المؤداة فى الموانئ، وكذلك بعد انتهاء العمل بالتخفيضات التى كان معمولا بها قبل صدور القرار 488 والتى كانت تقدر بخصم %30 على تداول أكثر من 500 حاوية.



وقال شعبان إن هيئات الموانئ تحتسب نسب التخفيضات فى الرسوم بواقع 15 فى الألف بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها فى القرار 488 وبالتالى من شأنه التقليل من جدوى التخفيضات التى أقرها قرار رئيس اقتصادية القناه لسفن الحاويات الترانزيت.



وأوضح أن هناك إشكالية فى تقدير هيئات الموانى التابعة لاقتصادية قناة السويس لنسب الرسوم، وكان يجب تدريب العاملين عليها منعا لحدوث أخطاء، وهو مايفسر أيضا ورود استفسارات من ملاك السفن حول آلية التطبيق.



وتطرق إلى إشكالية أخرى تتعلق بالمزايا التى منحها قرار الفريق «مميش» لسفن حاويات الترانزيت المصرية، موضحا أن القرار أغفل منح أى ميزة لملاك تلك السفن وعاملها فى تخيفضات الرسوم مثل السفن الأجنبية.



وقال محمد خطاب، مدير شركة «ميرسك لاين» ببورسعيد، إنه فى ظل ثبات نسبة الخصم على الرسوم واقترانها بفئات التداول لابد من النص على إلغاء نسبة الزيادة السنوية فى رسوم الموانئ التى نص عليها منطوق القرار 488 الخاص برفع مقابل الخدمات المؤداه بالموانئ.



و أكد أنه ومنذ صدور قرار «مميش» رقم 127 لسنة 2017 الخاص بشأن منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت لم تصدر فاتورة من هيئة الميناء لمعرفة آلية احتساب التخفيضات على الرسوم، لافتا إلى أن صدور الفاتورة الموحدة كفيل بتحقيق سرعة إصدار الفاتورة التى يستغرق إصدارها من هيئة الميناء مدة طويلة.



و أوضح أن السفينة التى تتداول 800 حاوية لن يتجاوز نسبة تخيفض الرسوم الخاصة بالرسو والإرشاد والميناء عن %5 فى المقابل فإن زيادة الرسوم بنفس النسبة التى نص عليها القرار 488 سيجعل استفادتها من التخفيض «صفر».



وأشار إلى أن الشركات طالبت «مميش»«بتعديل قراره بالنص على إلغاء الزيادة السنوية فى الرسوم التى فرضتها قرارات وزارة النقل 488 خاصة، وأن هذا البند تم التصريح بإلغائه فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة النقل عند إعلان تخفيضات الرسوم، وعندما تم نشره فى الجريدة الرسمية لم يتم ذكره.



يذكر أن القرار رقم 127 لسنة 2017 بشأن منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نص على تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 83 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتداول حاويات ترانزيت تزيد عن 200 بنسبة تخفيض %15 مضروبة فى عدد الحاويات وبحد أقصى بنسبة %50 وفقا لجدول استرشادى وضعته الهيئة.



ويرى القبطان محمد السيد، مدير الشركة المصرية الدولية ببورسعيد، أن الزيادة السنوية التى نص عليها القرار 488 فى رسوم الخدمات المؤداة فى الموانئ ستلتهم التخفيضات التى منحها الفريق لسفن الترانزيت، خاصة وأن نسبها ثابتة.



وأكد أن إلغاء الرسوم الإضافية التى كانت مفروضة على السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد بنسبة %8 أعادت الميناء المصرى على خريطة الموانئ التنافسية ومع بدء تعافى الاقتصاد العالمى، فإن هذه الخطوط ستعيد حساباتها فى العودة مرة أخرى لشرق بورسعيد.



وبرر عدم إلغاء الزيادة السنوية للرسوم باعتبارها تدخلا فى صميم قرارات وزارة النقل، الذى لها وحدها سلطة تعديله بينما اقتصر دور الفريق على منح تخفيضات وحوافز مشجعة للسفن المتعاملة مع الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.



ووصف ياسر السلامونى، مدير الملاحة فى «كوسكو شيبينج» فرع بورسعيد حزمة الحوافز بالمشجعة، لافتا إلى إعادة النظر فى القرار 800 والذى يشكل عبئا كبيرا على شركات الملاحة، وقال إنه لابد وأن تتخلى هيئات الموانئ عن تعاملها مع التوكيلات الملاحية، باعتبارها شركات تجارية ولابد من حساب تكاليف التشغيل بشكل موضوعى.



وأشار أشرف سامى، مدير شركة «فينمار» للملاحة ببورسعيد، إلى أن الرسوم زادت منذ صدور القرار 488 مرتين بنسبة %10 وألغت السلامة البحرية التخفيضات التى كانت تمنحها للسفن بواقع %30 بعد إقرار «مميش» حزمة التخفيضات الأخيرة فى رسوم الإرشاد والرسو والميناء، مطالبا بإعادة النظر فى الزيادة السنوية التى نص عليها القرار 488 بالتنسيق مع وزارة النقل لحل هذه الإشكالية.



وقال إن الفرق بين ميناء شرق بورسعيد، وميناءى أشدود وبيريه كبير فى نسب التخفيضات والحوافز المشجعة لسفن الحاويات الترانزيت، لافتا إلى أن فارق الرسوم كان يصل إلى 100 ألف دولار، وبعد قرارات «مميش» بإلغاء الـ %8 الرسوم الإضافية على السفن قل الفارق 30 ألف دولار إلا أنه لايزال يمثل مشكلة مقارنة بالموانئ المنافسة، وأن أى زيادة فى الرسوم تبعدنا عن فرص المنافسة فى حوض المتوسط.



وكشف مصدر مطلع لـ «المال» أن هيئات الموانئ تعانى ارتباكا فى تقدير وحساب نسب التخفيضات على الرسوم ، و من التخبط فى الاستعانة باللائحة الاسترشادية.



وشدد على أن هذا الارتباك تسبب فى تأخر إصدار هيئات الموانئ لفواتير حساب تشغيل السفينة، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم تدريب الكوادر العاملة بهذه الموانئ قبل التعامل معها مباشرة.