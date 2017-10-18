نسما تخطط لدعم أسطولها بطائرتين

نسما للطيران 11

❏ لملوم: تشغيل 6 إلى 8 رحلات أسبوعيا لدول ألمانيا وسويسرا وإيطاليا



المال ـ خاص



قال أشرف لملوم، رئيس شركة «نسما للطيران»، إن شركته تستهدف زيادة حجم أسطولها بمعدل طائرتين، خلال العام المقبل على أن يتم الاعتماد على التأجير التمويلى للتعاقد عليهما، مضيفًا أن الطائرات الجديدة من طراز إيرباص 320.



وأضاف لملوم، لـ«المال»، أن الشركة تتعامل مع أكبر 5 شركات طيران حول العالم لتأجير الطائرات منهم، نافيًا تحديد القيمة التأجيرية، مشيرًا إلى أنه لا يعتزم زيادة عدد رحلات الشركة للمقاصد التى تعمل عليها خلال الموسم الشتوى، والمقرر أن يبدأ أواخر الشهر الحالي.



ولفت إلى أن الشركة ستعمل بنفس معدل التشغيل الصيفى، واصفًا إياها «بالخطوة الجيدة»، خاصة أن حجم الإقبال على الرحلات ينخفض خلال الشتاء.



وأكد أنه من المقرر استمرار تشغيل رحلات الشركة إلى دول ألمانيا وإيطاليا وسويسرا، خلال الفترة من نوفمبر حتى أبريل 2018، بعدد رحلات يتراوح بين 6 و8 رحلات أسبوعيًّا.



وتابع أن شركات الطيران المصرية الخاصة فى انتظار اعتماد جداول رحلاتها من قِبل سلطات الطيران السعودى، للحصول على الموافقات اللازمة للتشغيل الشتوى، متوقعاً أن توافق السلطات السعودية على جداول التشغيل أواخر الشهر الحالى، أى قبل البدء الرسمى للموسم الشتوى بما يسمح للشركات باستئناف أعمالها، مشددًا على أنه لا توجد أى تأخيرات من الجانب السعودي.



يُذكر أن شركات الطيران لا يمكنها تشغيل أى رحلات للبلدان المختلفة إلا بعد الحصول على موافقة من سلطات الطيران بتلك البلدان، على ما يسمى «جداول خطوط الطيران» التى تحدد عدد الرحلات وتوقيتاتها، مع العلم بأن الجداول تتم مراجعتها مرتين خلال الموسمين الشتوى والصيفى.