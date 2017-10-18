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اقتصاد وأسواق
جرينو السويسرية تطالب بمليون دولار تعويض
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 09:58 ص
القمح الفرنسى
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القمح الفرنسى
محمد مجدى وأمانى العزازى:
أقامت شركة «جرينو آى جى» السويسرية، العاملة فى توريد القمح لمصر، دعوى قضائية للحصول على تعويض بقيمة مليون دولار، من الحكومة، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للصوامع والتخزين، وشركة الملاحة الوطنية، نظراً لتعرضها لخسائر جراء تضارب تقارير الإفراج عن شحنة تعاقدت على توريدها للسوق المحلية.
قال نبيل فرج محامى الشركه السويسرية لـ«المال»، إن هيئة السلع التموينية رفضت دخول الشحنة التى تعاقدت عليها الشركة، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، ما دفع المستثمر السويسرى تقديم شكوى لوزير التموين، على المصيلحي، للمطالبة بإعادة فحص وتحليل العينات، مستندة إلى بعض التقارير الصادرة عن هيئات مراجعة وفحص عالمية، تؤكد مطابقة القمح للمواصفات القياسية التى وضعتها الحكومة المصرية.
وذكر فرج أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فحصت الشحنة، وأصدرت تقريرها بصحة وسلامة الرسالة، ودخولها للميناء، واستلمتها بعدها فعليا هيئة السلع التموينية.
وأكد أن تعنت السلع التموينية كبد الجانب السويسرى خسائر فادحة نظرا لتسييل خطاب الضمان بقيمة 590 ألفًا و625 دولارًا، فضلاً عن اقتطاع 412 ألفًا و335 دولارًا، من ثمن الشحنة دون وجه حق، رغم استلام الهيئة لها بالكامل، وبحالة جيدة.
من جانبه قال مصدر فى الهيئة العامة للسلع التموينية لـ«المال»، إن الشحنة الروسية، مازالت متواجدة فى الميناء، وهناك بعض الفحوصات عليها بمعرفة الحجر الزراعي، والحجر الصحي.
وأكد المصدر، أن الهيئة تسدد ثمن نقل الشحنة بعد وصولها واستلامها، ومع لم تستلمها إلى الآن، ولم يفرج عنها بعد، لافتا إلى أن العمل مستمر لحل تلك الأزمة مع الشركة السويسرية بشكل ودي.
وبحسب محامى الشركة السويسرية فإنها تعاقدت مع «السلع التموينية» على توريد 63 ألف طن قمح روسى، بسعر 187،50 دولار للطن، بإجمالى يصل إلى 11.8 مليون دولار، على أن يورد فى ميناء الشحن، على ظهر السفينة.
واضاف فرج أن السلع التموينية كلفت السفينة وادى العريش المملوكه لشركة الملاحه الوطنيه لنقل شحنة القمح من روسيا إلى ميناء الأسكندريه كما كلفت شركة فليززونى أدرياتيكا لمراجعة القمح وبيان مدى مطابقته للمواصفات القياسيه الموضحه بكراسة الشروط.
يذكر أن السوق المصرية، أكبر الأسواق المستوردة والمستهلكة للقمح، ويصل الاستهلاك المحلى إلى 9.7 مليون طن سنويًا، ينتج منها محلياً 3.4 مليون طن سنويًا، فى حين يبلغ المستورد 6.3 مليون طن.
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