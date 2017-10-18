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استثمار
مهلة 6 أشهر لاستكمال 14 مشروعاً متعثرًا بمدينة نصر
الأربعاء 18 أكتوبر 2017 09:54 ص
الهيئة العامة للاستثمار
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الهيئة العامة للاستثمار
أحمد عاشور:
قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقف قرار أصدره مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة السابق بمدينة نصر، يقضى بإلغاء تراخيص 14 مشروعا بها بتكلفة استثمارية تقترب من نصف مليار جنيه، نتيجة تعثرها وعدم قدرتها على استكمال الأعمال.
وعلمت «المال» أن أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، وافق فى اجتماع لمجلس الإدارة الحالى، الذى انعقد منذ أيام بتشكيله الجديد، على وقف قرار إلغاء تراخيص المشروعات، ومنحها مهلة 6 أشهر لبحث أسباب التعثر.
وذكرت مصادر أن هيئة الاستثمار وعدت أصحاب تلك المشروعات بالتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة والبنوك لتدبير الأموال اللازمة لإنعاشها مرة أخرى.
وحصلت «المال» على قائمة المشروعات التى من المقرر أن تستأنف أعمالها، ومنها مشروع إليانونس القابضة للاستثمار، الذى تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 10 ملايين دولار، بما يتجاوز 170 مليون جنيه، ومشروع دينيزكوزماتيك للصناعة والتجارية بتكلفة 500 ألف دولار، ومثلها لمشروع ديكوكانديل إيجيبت لصناعة الشمع، ومشروع أزرى شمال شرق أفريقيا بتكلفة تصل إلى 6 ملايين دولار، بجانب مشروع شاهى للملابس الجاهزة الذى تقدر تكلفته بنحو 454 ألف دولار.
ومن ضمن المشروعات التى حصلت على مهلة، مشروع الدولية لتكنولوجيا التدوير «بولى وود» بتكلفة 1.7 مليون دولار و«الصناعات الإلكترونية المتقدمة» بتكلفة 3.7 مليون دولار، و جى بى إى إيجيب للاتصالات بنصف مليون دولار، ومثلها لمشروعى مجدى طلعت أحمد «أرب ريكورج»، و«هلثى عبر البحار».
وتفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الشهر الماضى المنطقة الحرة فى مدينة نصر، للوقوف على مشاكل المشروعات بالمنطقة، بما فيها مصنع «منتزا» لإنتاج الأدوات المنزلية والمكتبية الذى كان يواجه صعوبة فى إدخال منتجاته للسوق المحلية.
وتقدر استثمارات «منتزا» نحو 100 مليون دولار، وتعتزم ضخ مثلها فى مشروعين، الأول لصناعة الأثاث، والآخر لصناعة الأدوات الرياضية.
استثمار
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